Háborús propaganda a 444-en CIA-s pénzből?

Nemrég a 444.hu egy Ukrajnáról szóló cikkében feltűnt egy új partner, a The Reckoning Project. Ez, a magyar nyilvánosság előtt eddig ismeretlen szervezet nem meglepő módon közvetetten ugyan, de kapcsolatba hozható az amerikai hírszerző szervekkel − írja legfrissebb elemzésében a Tűzfalcsoport. Ennek kapcsán annak néztek utána, hogy a 444 újdonsült partnere milyen mélyen van beágyazva az amerikai mélyállami hálózatban, illetve mennyire integrált az amerikai baloldali NGO-közegbe.

Mi is az a The Reckoning Project?

A 444.hu hírportál együttműködésben áll a The Reckoning Project nevű szervezettel, amely saját állítása szerint nemzetközi újságírókat és jogászokat fog össze. A szervezet célja háborús bűnök dokumentálása, nyilvánosságra hozatala és a jogi felelősségre vonás elősegítése. A 444.hu-val közös munkájuk eredményeként 2025 januárjában jelent meg egy cikk, amely az ukrajnai háború személyes történeteit és jogi vonatkozásait mutatta be.

Érdekesség, hogy a The Reckoning Project 2022 februárjában alakult, közvetlenül Oroszország ukrajnai inváziója után.

Annak ellenére, hogy a szervezet még fiatal, rendkívül gyorsan kiépített egy nemzetközi hálózatot, amelynek része lett a 444 is. Adta magát a kérdés, hogy miképp lehet az, hogy ezek az amerikai, „CIA-gyanús” szervezetek ilyen gyorsan megtalálják partnernek a magyarországi a baloldali sajtót?

Kik állnak a The Reckoning Project mögött?

A válasz pedig az amerikai szervezet támogatói között lelhető fel. A szervezet pénzügyi hátterét olyan alapítványok és szervezetek biztosítják, amelyek szoros kapcsolatban állnak az Egyesült Államok kormányával, Soros Györggyel és akik közül többet is korábban kapcsolatba hoztak az amerikai hírszerzéssel.

A hivatalos weboldalukon feltüntetett támogatóik közül kiemelkedik a National Endowment for Democracy (NED), amelyet amerikai kongresszusi finanszírozással hoztak létre.

A NED tevekénységeivel kapcsolatban több forrás is megjegyzi, hogy hasonló feladatokat lát el, mint korábban a CIA. Allen Weinstein, a NED egyik alapítója, egy 1991-es interjújában következőket mondta:

Sok mindent, amit ma csinálunk, 25 évvel ezelőtt a CIA titokban végzett.

Carl Gershman, a NED elnöke 1986-ban azt nyilatkozta, hogy a szervezetet azért hozták létre, mert „nem kellene titokban végeznünk ezt a munkát. szörnyű lenne, ha a világ demokratikus csoportjai úgy látnák, hogy a CIA támogatja őket. Láttuk ezt a '60-as években, és ezért szüntették meg.”

A NED formálisan független a CIA-tól, de tevekénysége és céljai gyakran egybeesnek az amerikai külpolitikai érdekekkel, ami miatt sokan a CIA „hosszabbított karjának” tartják. A 444 partnere pedig ennek a szervezetnek mond köszönetet azért, mert létezhet (lásd mellékelt fénykép).

Az USAID szerepe

A The Reckoning Project további támogatói között szerepel az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) is. Az USAID 1999-ben megszüntette magyarországi tevékenységét, de 2022-ben újra megjelent a Közép-Európa Program keretében. Az új program részeként azonnal támogatásáról biztosított több magyar civil szervezetet, köztük a Magyar Helsinki Bizottságot és az Amnesty International Magyarországot.

Az USAID támogatásait általában a demokratikus értékek megerősítése címszóval hirdetik meg, de sokan úgy vélik, hogy ez csak fedőtevékenység, hogy ezen keresztül avatkozzanak be egyes államok belügyeibe, különösen a civil szervezetek és a média támogatásán keresztül.

A The Reckoning Project nemcsak az USAID-tól kap támogatást, hanem a Nyílt Társadalom Alapítványoktól és az amerikai Külügyminisztérium egyik hivatalától, a Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyi Hivatalától (Bureauof Democracy, Human Rights, and Labor – DRL) is.

Érdekes párhuzam, hogy ugyanez a hivatal a Telexet is jelentős pénzügyi támogatásban részesítette, közel 740 ezer dollárral. Látható tehát, hogy a 444 és a Telex, közvetlenül amerikai demokrata pénzügyi támogatásokból is működik.

Kinek az érdekében íródnak ezek a cikkek?

Ezek a kapcsolatok mindenképp felvetik annak a lehetőségét, hogy a 444.hu partnerei az amerikai demokrata párthoz és csoportokhoz köthető érdekek kiszolgálásában nagy szerepet játszanak.

Az amerikai támogatások célja hivatalosan a demokrácia és a szólásszabadság erősítése, azonban a finanszírozási hálózat elemzése azt mutatja, hogy ezek a támogatások az amerikai demokrata narratíva felerősítését hivatottak szolgálni.

Az, hogy a 444.hu és a Telex ilyen mélyen kötődik az amerikai demokrata érdekekhez, megkérdőjelezi e médiumok függetlenségét, és rávilágít arra, hogy a külső finanszírozás miként válhat a geopolitikai befolyásolás eszközévé − zárja elemzését a Tűzfalcsoport.

