A filmszemlén is megjelent a tiszás propaganda

A Discord egy olyan internetes felület, ahol írásban és mikrofonon keresztül, szóban is tudnak egymással kommunikálni a felhasználók.

Magyar Péter pártja már hónapok óta használja a platformot, az úgynevezett programíró csoportja is itt működik. E csoport olyannyira lényeges a szervezetben, hogy a Tisza politikusai többször hivatkoztak rá, tele van a párt hivatalos moderátoraival, sőt Magyar Péter is szokott itt utasítást adni.

Az elmúlt hetek szerbiai tüntetéseinek nemcsak déli szomszédunknál volt nagy hatása, a Tisza Párt csoportjaiban is élénk figyelemmel kísérik a történéseket. Január végén például Gutási Gábor, a Tisza Párt mórahalmi és Csongrád-Csanád vármegyei szervezője lelkendezve írta a Discordon:

Hogy mit lehet tüntetésekkel elérni, itt a bizonyíték

– majd belinkelte azt a telexes cikket, amelyben arról írtak, hogy lemondott a szerb miniszterelnök. Gutási hozzátette: a tüntetőknek nem volt vezetőjük, nekik viszont itt van Magyar Péter, így „kitartással meg lehetne csinálni”. Kiemelte: „Én még emlékszem az Otpor!-ra is, akkor minden nap kinn voltunk transzparensekkel a legkisebb városokban is, és az is sikerrel zárult.”

A korábbi Otpor!-tag, Gutási Gábor vajdasági magyarként hivatkozik magára, és rendszeresen kommentel, posztol a szerbiai magyarságot érintő témákban. A férfi a Csongrád-Csanád vármegyei tiszás Facebook-csoport moderátora. Gutási volt az egyik szervezője Magyar Péter és Radnai Márk Tisza párti alelnök mórahalmi látogatásának, ahol közös képeket is készítettek.