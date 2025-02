Az ukrajnai menekülteket felhasználva indítottak támadást Soros György szervezetei

– A háborúpárti baloldal folyamatosan azzal vádolja a kormányt, hogy Magyarország nem szolidáris Ukrajnával, mert nem küldünk fegyvert a háborúba. Hogyan segít hazánk Ukrajnának?

– A három éve zajló háború óriási veszteségeket okoz mindkét harcoló félnek. Ebből is legfontosabb az emberi életben, az emberi tragédiákban mért veszteségek, ezért is képviseli Magyarország az első pillanattól kezdve azt az álláspontot, hogy a háborút mihamarabb le kell zárni. A magyar kormány és a magyar társadalom emellett teljes szolidaritást vállalt a háború elől érkezettekkel és példás összefogással reagált a háború kitörésekor fennálló nehéz időszakra. Segítettük a háború elől hazánkba menekülőket. Szemben a déli határunkat ostromló évi több százezer migránssal, akik több tucat országon keresztül átutazva próbálnak bejutni az EU területére, az Ukrajnából érkezők számára Magyarország az első biztonságos ország, így magától értetődő Magyarország szerepe ebben a helyzetben. Csak azokra a kritikákra reagálva itt, hogy Magyarország nem tartaná tiszteletben a nemzetközi jogot és ellenséges lenne a menekültekkel. Nos a valódi menekültválság esetén – mint az ukrajnai – szomszédos országként – Magyarország vállalja humanitárius kötelezettségeit. Az elmúlt három évben másfél millió menekülő lépett be Magyarországra, közülük pedig több mint 680 ezren fordultak a magyar hatóságokhoz vagy karitatív szervezetekhez segítségért. Több tízezren tartózkodnak jelenleg is Magyarország területén és több ezer ukrajnai gyermek jár magyar iskolába. Országhatáron kívül is komoly humanitárius segítségnyújtást hajtunk végre, legyen szó az ukrán embereknek szánt tartósélelmiszer-szállítmányok vagy orvosi eszközök átadásáról vagy akár különböző intézmények újjáépítésének támogatásáról a kijevi régióban.

A humanitárius kiadásokon túl, amire hazánk több mint százmilliárd forintot költött, azt se felejtsük el, hogy Magyarországot mintegy 19,5 milliárd eurós gazdasági veszteség is érte a háború és a brüsszeli szankciók okozta hatások miatt.

– Sikerült az itt élő menekülteknek beilleszkedni Magyarországon? A háború lezárása után tervezik a visszatérést Ukrajnába?

– Magyarország minden ukrajnai menekülő személy számára biztonságot nyújt, az ukrán állampolgárok szabadon vállalhatnak munkát Magyarországon, hozzáférnek egyes szociális juttatásokhoz, a magyar egészségügyhöz és oktatáshoz. Emellett több nyelvtanulást, beilleszkedést segítő programot is indítottunk. Az iskolákban például a tanrenden felül heti öt órában foglalkoznak magyar pedagógusok ukrán gyermekekkel segítve a felzárkózásukat. A magyar kormány tehát biztosította nem csak az átmeneti ellátáshoz, hanem a tartós magyarországi tartózkodáshoz szükséges feltételeket is. Az, hogy a háború után hogyan döntenek az egyes családok, az rajtuk fog múlni. Ugyanakkor a beszélgetések során nagyon gyakran azt a visszajelzést kapjuk, hogy az ukránok közül sokan honvágyból haza szeretnének térni, amint a háborús helyzet ezt lehetővé teszi, de vélhetően sokan maradni is fognak, ahogyan sok más európai országban is. Minél tovább tart a háború, vélhetően egyre többen illeszkednek be az európai társadalmakba és így végül egyre csökken a hazatérési motiváció.