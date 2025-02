Bajban Magyar Péter? Az utóbbi időben repkedtek a több tízmilliós bírságok

Fontos még a jegybank egy másik megállapítása is. A bennfentes kereskedelem alapvető jellegzetessége, hogy az információt megszerző személy – mások kárára – tisztességtelen előnyhöz jut, mindez pedig a tőkepiacon képes aláásni a befektetői bizalmat.

Aki jártas, annak tudnia kell, ha jogszabályt sért

Érdemes egy harmadik ügyet is feleleveníteni, mégpedig 2023-ból. Abban a részvény kibocsátója is hibát követett el, de egy magánszemély is, aki bennfentes információ alapján vett részvényt. Az MNB-nél leszögezték: mivel az érintett rendelkezett pénz-, tőkepiaci és befektetési ismeretekkel, így tudnia kellett volna, hogy bennfentes információ birtokában hajt végre tőzsdei ügyleteket.

Kiemelkedő ügyek korábban is voltak: 2022-ben például nem is egy, több tízmilliós bírsággal végződő eljárásról számolt be a felügyelet.

Magyar Péter és a 90 millió forint

A tőzsdei bennfentes kereskedelem témája egy kiszivárgott hangfelvétel miatt került az érdeklődés középpontjába. A titokban rögzített beszélgetés Magyar Péter volt barátnője, Vogel Evelin és a Tisza Párt pénztárnoka, Hanzel Henrik között zajlott. Vogel szóba hozta Magyar Péter részvényeit, és megjegyezte: a Tisza vezére azt mondta neki, hogy van kilencvenmilliója részvényekben. Itt azonban tett egy erős megjegyzést, szerinte Magyar Péter

úgy játszadozik a tőzsdén, hogy olyan belsős információkat kap, amit amúgy nem kéne az embernek megkapnia.

Vogel Evelin szavai alapján felvetődött, hogy Magyar akár bűncselekményt követhetett el. A Magyar Nemzet december elején írt, hogy bennfentes kereskedelem és hűtlen kezelés gyanújával feljelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához.

Magyar nekiment Gulyásnak

A téma szóba került abban az interjúban is, amelyet Magyar Péter a Partizánnak adott kedden. A Tisza Párt elnökét a kérdés jól láthatóan feldúlta, nekiesett Gulyás Márton baloldali műsorvezetőnek, és számon kérte rajta, hogy miért kérdezi ezt tőle. Magyar ennél is tovább ment: mintegy zárójeles megjegyzésként arról beszélt, hogy az ilyen kiszivárgott hangfelvételről szóló hírt közlő újságírókat másutt börtönbe zárják. Magyar Péter ezután elismerte, hogy vett részvényeket, a bennfentes kereskedelmet azonban tagadta.

Borítókép: Magyar Péter a Partizánban (Fotó: Képernyőkép)