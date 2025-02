Elképesztő számok: Deák Dániel lett az ATV-s csörte győztese

Köszönetet kell mondanom az ellenzéki barátainknak, ugyanis ennyi ingyen reklámot rég nem kaptam tőlük – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán publikált bejegyzésében. Mint hangsúlyozta, ennek köszönhetően már több mint 144 ezer követője van az oldalon, az elmúlt egy hónapban pedig egészen elképesztő, 15 milliós megtekintésszámot ért el az oldal.

A hétfői ATV-s vitában a minősíthetetlen stílusukkal elérték a túloldalon, hogy egy hangos vita alakuljon ki, így rekordnézettségű lett az adás.

Ezután a balliberális megmondóemberek nem sok sikerrel félórás videókban próbálták meg elmagyarázni, hogy valójában nem az ellenzéki vitapartnerek, hanem mi kaptunk ki. Majd Magyar Péter a kínos Partizán-interjúban egy könnyen cáfolható valótlanságot állított rólam

– értékelt a vezető elemző. Hozzátette, a jövő hét is sok izgalmat tartogat, szombaton például Orbán Viktor mond évértékelő beszédet.

Ahogy arról lapunk is cikkezett, Egri Viktor, az ATV vitaműsorának vezetője kijelentette, hogy többet nem fogja meghívni Deák Dánielt a csatornán futó Csatt című műsorba. Azonban az ATV sajtóosztálya azt közölte: „Deák Dánielt és a műsor többi vendégét a továbbiakban is szívesen látja a csatorna politikai műsoraiban.” – Ha a jobboldalon nem „biodíszletek”, hanem valódi vitapartnerek ülnek, akik határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, akkor az jó hatással van a vitaműsorra, ezt a nézők is szeretik – mutatott rá a vezető elemző.