Nézőpont Intézet: Hamis narratívát épít a baloldal nemzetközi segítséggel

A Transparency International korrupcióérzékelési indexe hamis, félrevezető és manipulatív, ezért nem szabad átvenni és hivatkozni rá – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Fake news a világsajtóban, Brüsszeli források − Magyar szócsövek című rendezvényen. A intézményvezető arról is beszélt, hogy foglalkoznak a világsajtó Magyarországról képével, az ott megfogalmazott állításokkal, statisztikai elemzésével és további fake newsokkal, arra törekedve, hogy megfejtsék a jelenséget.

Mráz Ágoston Sámuel (Fotó: Havran Zoltán)

Nem szakmai a Transparency érzékelési indexe

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója elmondta: megvizsgálták a Transparency módszertanát, amiről kiderült, hogy minden szakmaiságot nélkülöz, mivel nem a korrupciót mérik, hanem az érzékelését. Ha megnézzük, hogy mely portálok számoltak be elsőként a Transparency korrupciós érzékelési indexéről, az tökéletesen bemutatja, hogyan érzékelhető a fake news Magyarországon. Tovább nőtt a Magyarországról szóló hírek száma és a velünk kapcsolatos érdeklődés 2024-ben, amit a soros uniós elnökség és a miniszterelnök békemissziója uralt.

Arányaiban továbbra is a negatív hírek dominálják a hazánkkal kapcsolatos tudósításokat és véleménycikkeket.

Az igazgató a fake newsra és annak terjesztésére kitűnő példaként említette az olasz Corriere Della Sera cikkét, amelyben Manfred Webert idézték, aki azt állította, hogy Magyarországot Oroszország, Orbán Viktor kormányfőt pedig Kína finanszírozza. A negatív cikkek nagy része hangulatkeltő, rosszindulatú megfogalmazásokat tartalmaz a sajtószabadságról, az igazságszolgáltatásról és a demokrácia állapotáról, de az antiszemitizmus és a rasszizmus vádja is már három évtizedes probléma a modern magyar demokrácia történetében.

Hazugság hazugság hátán

Egy másik példaként a Tages Anzeigert hozta fel. A német lap arról írt, hogy Orbán Viktor még Putyinnal is lepaktált. A magyar sajtószabadságról a La Repubblica azt állította, hogy hazánkban a televíziókban általánosságban nincs szó politikáról, és még beszélgetőműsorok sincsenek. Ez egy másfél évtizedes fake news terjesztése, ami elsősorban a nyugati sajtóban jelenik meg – mutatott rá.

Egy lengyel sajtóban megjelent cikk a VSquare nevű portál állítására hivatkozva állította, hogy arcfelismerő szoftverrel ellátott térfigyelő kamerákat telepítettek hazánkban.

A kegyelmi ügy kapcsán Varga Judit és Novák Katalin lemondásáról azt terjesztették, hogy valójában a miniszterelnök csalta csapdába a két női politikust, hogy meg tudjon szabadulni tőlük. Ez nyilvánvaló blődség

– szögezte le.

Az antiszemitizmus és rasszizmus fake newsra egy német nyelvű forrás szolgáltat példát, ugyanis a Neue Züricher Zeitung szerint a magyar kormány antiszemita célzásokkal támadta Soros Györgyöt. Az igazságszolgáltatás témakörében a La Repubblica írta Kovács Zoltán államtitkár kijelentéséről, hogy hazugság, mert hazánkban 2010 óta az Orbán-csápok szétterjedtek a magyar bíróságokon.

Boros Bánk Levente (Fotó: Havran Zoltán)

Ki áll a fake newsok mögött?

Boros Bánk Levente arról is beszélt, hogy megnézték, kik és hogyan terjesztik az álhíreket. A rossz hírek általában magyarországi forrásokból származnak, ezek jellemzően a magyar ellenzék európai parlamenti képviselői, akik feljelentették Magyarországot és a magyar kormányt az Európai Parlamentben (EP) és az Európai Bizottságban (EB).

A vádakat visszhangozták az ellenzéki és a nemzetközi sajtóban, melyekből politikai feljelentések keletkeztek, ezek adták többek között a hazánk ellen indított eljárások alapjait.

Emellett van egy másik, jól összehangolt, hálózatszerű működésen alapuló közeg. A Transparency International jelentéseit a hazai, magukat függetlennek tartó szerkesztőségek tárják a nyilvánosság elé, miközben kinőttek nemzetközi együttműködések is. Erre példa a Szuverenitásvédelmi Hivatal által bemutatott, kelet-európai szerkesztőségeket magában foglaló The Eastern Frontier Initiative, illetve a VSquare, melynek magyarországi lába az Átlátszó és a Direkt36, valamint a harmadik példa a Lakmusz, amelyet a 444 égisze alatt működik. A Lakmuszt az EU bizottsága bízta meg a magyarországi Facebook-tartalmak tényellenőrzésével, kiegészítve más NGO-kkal, például a Mérték Médiaelemző Műhellyel, amely aktivistaként is jelen van Brüsszelben. A nemzetközi sajtó a hazánkban jelen levő NGO-k segítségével csatornázza a híreket Brüsszelbe, de az NGO-k közvetlenül is gyakorolnak nyomást, például véleményeket fűznek az EB jelentéseihez.

Ezek a szervezetek véleményklímát alakítanak ki, a nemzetközi és a brüsszeli közvélemény előtt, Magyarország rossz hírét keltve

– mutatott rá Boros Bánk Levente.

Honnan jön a pénz?

Hozzátette, a fake newsok és a hazánkat negatív színben feltüntető szervezetek finanszírozási oldalát is megvizsgálták, az NGO-k és szerkesztőségek mögött az elosztók állnak, akik a hálózat központjai. Ezek látszólag alapítványok és oknyomozó újságírók nemzetközi szervezetei, amelyek anyagi kapcsolatban állnak azokkal a szervezetekkel, akiktől a hazánk ellen gyártott álhírek elindultak. Az alapítványok között élen járnak Soros György alapítványai, hasonlóan az OAK alapítványhoz és a Ford alapítványhoz. Ide sorolható a datAdat és a pártfinanszírozási botrányai között megjelenő National Endowment for Democracy, valamint a USAID-t.

Az igazgató az EU és az EB szerepéről úgy fogalmazott, hogy súlyos európai milliárdokkal támogatnak fake news olyan terjesztőket, mint a Transparency.

Kaotikus hálózati együttműködés áll fenn a különböző szervezetek között. A politikai szereplők, akik le akarták váltani a kormányt, súlyosan érintettek az igaztalan vádak terjesztésével kapcsolatban

– emelte ki.

Megalapozatlan jelentések Magyarországról

Boros Bánk Levente ismertetőjét követően Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár és Mráz Ágoston Sámuel arról beszélgetett, hogy az államtitkár szerint akik a liberális nemzetközi hálózatnak ellent mertek mondani, azokat évtizedeken át lejáratták, és sok munkára van szükség ahhoz, hogy ezt semmissé lehessen tenni, főleg Európában lesz nehéz lebontani a rendszert.

A jelentések módszertanilag is vállalhatatlanok és megalapozatlanok voltak, így az eredményük sem lehetett más.

A Transparency olyan államokat hoz lehetetlen helyzetbe, amelyek a szervezet által kijelölt monitoron ellenségként helyezkednek el. Ahogy kijött a jelentés, telekürtölték a világot azzal, hogy hazánk az unió legkorruptabb országa, amiből egy szó sem igaz. A USAID-ről kiderült információ csak a jéghegy csúcsa – szögezte le.

Fotó: Havran Zoltán

Álhír helyett hamis narratíva

Kovács Zoltán szerint inkább a fake narrative kifejezést kellene bevezetni, mert a fake newsok egy nagyobb történet elemei. – Hamis narratívák működnek a világban, amelyeknek nyomásgyakorló célzatuk van. A legjobb szövetségünk a valóság és a józanság, a liberális narratíva önmagából kifordulva túlment az abszurditáson, és csapdába csalta magát. Rá kell mutatni erre a csapdára, illetve arra, hogy a liberálisok ebből nem tudnak kiszállni.

Az unióval azért nem lehet megállapodni, mert számukra a megegyezés egy korrigálhatatlan hiba lenne.

Csak annyit tehetünk, hogy újra és újra elmondjuk a narratívánkat, a méréseinket pedig mindenki által elfogadható sztenderdek alapján végezzük. A USAID-ről fontos felidézni, hogy Soros 18 milliárd dollárt utalt a szervezet alapítványába, és a Soros-alapítvány azért vonult ki Európából, mert már le volt tárgyalva, hogy ki jön a helyébe.

Új világ jön a Trump-tornádóval

Az államtitkár szerint új világ jön a Trump-tornádóval. Bidenék tízmillió illegális migránst engedtek be Amerikába, ezért az új amerikai kormány szervezett bűnözői hátterű embereket deportál olyan helyekre, ahová korábban a terroristákat vitték. Most kezdődik a Pentagon és a szövetségi oktatási minisztérium átvilágítása, amit azért kell megtenni, mert a woke és az LMBTQ-propaganda bemehetett az iskolákba. Trumpnak komoly erőforrásai vannak , hogy ezt végigcsinálja, akár a mesterséges intelligencia is segíthet az elmúlt évek költéseinek áttekintésében – vélekedett.