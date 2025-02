Lejáratókampányba kezdett a baloldali sajtó az NKE ellen

– Az elméleti és a gyakorlati elem ideális egyensúlya teszi az NKE képzését a leghatékonyabbá, ezért vonunk be a szakmájukban elismert, azt régóta sikeresen végző, gyakorlati tanárokat és pedagógusokat a képzésünkbe – mondta lapunknak Veszelszki Ágnes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karának (NKE NITK) dékánja, akit a baloldali sajtóban megjelent, éppen az egyetemi felvételik előtti időszakra időzített, NITK-val kapcsolatos vádaskodásról és spekulációkról kérdeztünk. A kar vezetője kijelentette:

az NITK-n dolgozó szakemberek elsődlegesen a a pedagógusi pálya megismeréséért, pél­dául az osztálytermi és azon túli oktató-nevelő munka feladatainak gyakorlati elsajátításáért, a diákokkal, szülőkkel folytatott kommunikáció megtanulásáért és az oktatásmódszertanért lesznek felelősek.

Gyakorlatorientált képzéseik ezáltal készítik fel a választott hivatásukra a jövő pedagógusait, hogy az oktatási-nevelési intézményekben szerzett magabiztossággal, megfelelő elméleti megalapozottsággal taníthassák a rájuk bízott fiatalokat.

Elismert és tapasztalt oktatók

Veszelszki Ágnes kiemelte: az NITK-n nyolc új tanszék alakult a szakterületükön elismert oktatókból és kutatókból, a szakfejlesztésben pedig közel száz oktató-kutató munkatársuk dolgozik. Köztük

az egyetemi tanárok, docensek és adjunktusok mellett megtalálhatók olyan közszolgálati oktatók is, akik többségének sokéves gyakorlati tapasztalata, valamint doktori fokozata van.

Az egyik baloldali lap cikkében említett közszolgálati egyetemi docens és közszolgálati egyetemi tanár címek nem újonnan születtek. Ezek létrehozását a jogalkotó 2022-ben tette lehetővé, és az NKE foglalkoztatási szabályzatában mindkét oktatói kategória több mint két éve, 2023 januárjától szerepel.

A dékán rámutatott: az NITK a képzéseken együttműködik az NKE négy másik karával is. Erre jó példa a Víztudományi Kar, ahol olyan elismert biológus, kémikus oktató-kutatók is tanítani fogják a hallgatókat az NITK természettudományi képzésein, akiknek tudományos fokozatuk van. A szakok szeptemberben indulnak, a jelenlegi kiváló szakembereken túl is dinamikusan bővül a kar oktatói állománya.