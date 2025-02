Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor az évértékelőiben + videó

A 2019-es évértékelő arról maradt emlékezetes, hogy Orbán Viktor hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be. A miniszterelnök akkor hangsúlyozta: a magyarok a nemzeti konzultációban igent mondtak arra, hogy a bevándorlás helyett a családok támogatásával kezeljék a demográfiai problémákat, s az intézkedéscsomag is ennek a szellemében készült. 2018 februárjában is olyan évértékelőt tartott Orbán Viktor, ami egybeesett az országgyűlési választás kampányával.

Jól sikerült ez a nyolc év, jobban, mint ahogy vártuk, de nem értünk a munkánk végére, van még abból bőven

– értékelte akkor a 2010 óta tartó kormányzást a miniszterelnök.