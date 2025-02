Ezekről a témákról beszélhet Orbán Viktor az évértékelőjében

Fontos téma lehet az is, hogy Donald Trump hivatalba lépésével megváltoztak a nemzetközi viszonyok, így az a szembeszél, amivel eddig küzdeni kellett, most hátszéllé változott, ugyanis számtalan kérdésben megegyezik a magyar kormány és az új amerikai adminisztráció véleménye.

Washingtonban egy nemzeti gondolkodású, bevándorlásellenes, a genderideológia helyett a hagyományos családalapú gondolkodást képviselő kormány került hatalomra. Magyarország számára baráti, minket partnerként kezelő kormányzat lépett hivatalba

– fogalmazott a miniszterelnök kedden Balatonfüreden, a kormánypártok kihelyezett frakcióülésén elmondott zártkörű beszédében, amiről elsőként a Magyar Nemzet számolt be.

Az évértékelőben kiemelt szerep juthat a gazdaság helyzetének is, mivel az év elejétől igényelhető a munkáshitel, megemelték a minimálbért, és elindult egy 21 pontos gazdasági akcióterv, benne a kisvállalkozásokat támogató Demján Sándor-programmal.

Miután nagy változások vannak és még nagyobb változások lesznek az előttünk álló időszakban, érdemes új programokat is megindítani. Nagyban és bátran kell gondolkodni

– mondta a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán megosztott videóban.

Orbán Viktor a korábbi évértékelőiben is többször jelentett be fontos programokat, így például 2023-ban is, amikor bejelentette az országbérlet és a vármegyebérlet bevezetését. A Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjúban pedig utalt rá a kormányfő, hogy az évértékelőjében fog beszélni arról, milyen gazdasági tervei vannak a kormánynak a jövőben.