Orbán Viktor évértékelőjének legütősebb mondatai

„Ahogy lenni szokott, az árulás sem maradt el. Kiderült, hogy innen, az évértékelő első sorából nem is olyan hosszú az út Weber úr Brüsszeli kasszájáig. Jó lecke ez. Aki elárulja a barátait, az elárulja a pártját is. Ez a fajta bárkit elárul az első kanyarban. Pont a hazáját ne árulná el?” – idézte fel a kormányfő Magyar Péter politikusi megjelenésének körülményeit, emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt, valamint annak elnöke Brüsszelben veszélyes aknamunkát folytat hazánk ellen.

„Tegnap még eretnekek voltunk, ma nálunk kopogtat a fél világ. Azt mondták, mi vagyunk a múlt. Kiderült: mi vagyunk a jövő. Örökzöldek vagyunk, mint a Rolling Stones. Ami jó, soha nem megy ki a divatból.” Orbán Viktor ezzel arra utalt, hogy noha a nemzetközi balliberális elit azt sulykolta, a magyar kormány elszigetelt, az ország pedig tévúton jár, az idő számos kérdésben mégis hazánkat igazolta.

„Magyarország és a magyarok ellenében Ukrajna soha nem lesz az Európai Unió tagja” – szögezte le Orbán Viktor, ugyanis szavai szerint a háború sújtotta ország csatlakozásával hazánk gazdasági is tönkremenne.

„A patrióta szó ma hangosabban hallatszik Brüsszelben, mint valaha. Ez nagy dolog, mert Brüsszelben hazaszeretetről beszélni olyan halált megvető bátorságot követel, mint lila sálban álldogálni a Fradi B-középben” – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz közreműködésével és részvételével tavaly megalakult, Patrióták Európáért nevű, új európai parlamenti frakció sikerei kapcsán.

„Az idei év más lesz. Most mi járunk a történelem főutcáján, az ellenfeleink pedig sáros külvárosi utcákon bóklásznak. Néztem európai szövetségeseinket a párizsi találkozó képein. Mintha vackorba haraptak volna” – a miniszterelnök ezekkel a szavakkal érzékeltette, hogy az Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére a minap összehívott uniós csúcstalálkozó valójában pótcselekvés volt, hiszen aközben az USA és Oroszország az EU részvétele nélkül tárgyalt az orosz–ukrán háború rendezéséről.