Orbán Viktor szavai alapján az idei az áttörés éve lesz a birodalom ellen

Trump ugyan új világot hozott, de helyettünk nem tud nyerni, húzta alá a miniszterelnök. A birodalom elvesztette ugyan egyik központját Washingtonban, de Brüsszel még ott van számára, most oda veszi be magát. Ráadásul a budapesti lerakatuk is megvan még, a magyar jobboldalnak ezzel is meg kell küzdenie.