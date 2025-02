Tovább terjed a veszélyes kór, a csecsemőket fenyegeti a legjobban

Ahogy tavaly is, idén is a legfiatalabbak vannak leginkább kitéve a fertőzésveszélynek. A csecsemő korosztály negyvenszázalékos arányt képvisel a teljes megbetegedések számában, és náluk is jelentkeznek a szamárköhögés legsúlyosabb szövődményei, amelyek különösen nagy veszélyt jelentenek, ha a csecsemő nincs beoltva, vagy ha az anyja nem volt beoltva.

Oroszi Beatrix epidemiológus a szamárköhögés-járvány kapcsán azt mondta a portálnak, hogy ez részben a Covid–19 miatti korlátozások enyhítése miatt is lehet, hiszen a lezárások alatt kialakult az „immunadósság”, mivel a lezárások alatt csökkent a populációs szintű védettség. Részben pedig amiatt is újra elkezdett terjedni a betegség, mert a korábbi védőoltások hatékonysága is csökkent. A szakember akkor azt is kiemelte:

a szamárköhögés elleni emlékeztető oltásokra lenne szükség, különösen a várandós nőknél és csecsemők környezetében élőknél.

A szamárköhögés az egyik legfertőzőbb, védőoltással megelőzhető emberi betegség. A fertőzőképessége többszöröse a legtöbb légúti kórokozóénak, beleértve az influenzát is, ez azt jelenti, hogy egy teljesen fogékony népességben egyetlen szamárköhögésben szenvedő beteg átlagosan 12-17 további embert képes megfertőzni. A fertőzött személyekkel egy háztartásban élő fogékony személyek körében a másodlagos fertőzési arány 70-100 százalékra becsülhető.