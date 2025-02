Újra esni fog, de marad a hideg, nagyon figyelni kell az utakon!

Januárban az ónos eső miatt sok problémája akadt a sofőröknek. Számos esetben adtunk hírt arról, hogy autók, kisteherautók borultak fel, csúsztak meg menet közben, vagy több jármű is utak menti árkokban kötött ki, mert a nehezebb időjárási körülmények között kihívást jelentett az uralásuk.

A Magyar Nemzet sok egyéb mellett arra is felhívta a vezetők figyelmét, hogy

az elsődleges szempont nem megszokott időjárási viszonyoknál, hogy nem szabad rutinból vezetni,

sokkal alkalmazkodóbbnak kell lenni. Olyan apró megoldások is támogathatják bárki biztonságát, mint hogy adott helyre nem a megszokott időpontban indulunk el kocsival, hanem valamivel korábban, így hiába haladunk lassabban a rossz időjárási viszonyok közepette, a vezetés mégsem válik stresszessé és sietőssé.

A hó és a latyak szinte ugyanolyan bonyodalmakat és veszélyeket okoz egy sofőrnek, mint az ónos eső. Az előrejelzések szerint a tél enyhülése még odébb van, a napokban havazás is várható, így nem árt óvatosnak lenni az utakon. Bemutatunk néhány praktikát, amellyel csökkenthető a balesetek kockázata.

Ha rossz az idő, a kocsiban sem mindegy az öltözet

Talán elsőre senkinek nem jutna eszébe az öltözködés szempontként, de nagyon sokat jelent nehezített vezetési körülmények között, hogyan öltözünk fel, hogy legalább aktivitásunkat, rugalmasságunkat megtartsuk. Elengedhetetlen a száraz, jól száradó, kényelmes lábbeli ahhoz, hogy hosszabb távot valaki sikeresen levezessen havazásban. Egyszerűen nagyobb és biztosabb kontroll lesz a pedálokon, nem igényel külön energiát az, hogy folyamatosan hibát is korrigáljunk lábbelink csúszkálásából adódóan.

Ugyanígy szempont az, hogy lehetőleg ne állig begombolt kabátban vezessen az ember,

hiszen egyrészt kényelmetlen, így csökkenti a koncentrációt, másrészt merev mozdulatokat okozhat, aminek az a következménye, hogy a sofőr nem tud alkalmazkodni az útviszonyokhoz és látási váratlanságokhoz. Utóbbi miatt nappali vezetésnél nagyon fontos, hogy tartson napszemüveget az utastérben, hiszen a hó visszaveri a napsugarakat, ami vakító hatással lehet.

A kanyarok létfontosságúak

Kanyarokban a legkönnyebb balesetet szenvedni télen is. Havazáskor ezekre jobban kell figyelni

A kanyarodás nem a kanyarnál kezdődik,

már jóval előtte még a megengedett sebességkorlát felénél kevesebbre is érdemes lehet lelassítani, hogy egészen finom kanyart vehessen be járművével. Egyetlen éles mozdulat is végzetes lehet.

A váltás ilyenkor az ellensége is lehet

Nagyon fontos az egyenletes vezetés különösen rossz időben. Ilyenkor nem tanácsos sűrűn váltani, sőt ha lehet, érdemes szinte teljesen elkerülni a váltást, vagy csak végszükség esetére hagyni. Fontos, hogy a sebességkorlát fele tűnhet ideálisnak (kanyar nélkül) az utakon havazáskor, és a lassú vezetés bizony nem csak azt jelenti, hogy bizonyos sebesség között ingázunk, amelyek relatíve lassúnak mondhatóak.

Tartani érdemes egy alapsebességet, amitől nem térünk el lényegesen.

Az egyenletes sebesség segíti a követési távolság betartását is, emellett váratlan helyzetnél és fékezésnél könnyebben lelassul, könnyebben meg is áll a jármű. A fékezést is tanácsos viszont nagyon óvatosan végezni.

További apró, de nem elhanyagolható részletek

Előfordulhat, hogy olvadásnál, ha nagyobb mennyiségű víz és latyak szabadul fel az utakon, bizonyos szakaszoknál úgy érezheti a sofőr, hogy a kocsija „lebeg” a felszínen, nem feltétlenül gurul.

Ezekben az esetekben csupán az számít, hogy a gázról levegye a lábát,

majd igyekezzen megtartani autója pozícióját. Az tesz a legjobbat a helyzetnek, ha nem akarja semmilyen más irányba kormányozni a járművet. Ez azt is segíti, hogy miután újra szárazabb felületen haladhat, ott se kelljen hirtelen mozgást váltania. Ehhez is fontos, hogy jól tudjuk megítélni, ne is csak érezni, mi van előttünk haladás közben, így hát a látási viszonyokra is érdemes emellett nagy hangsúlyt fektetni.

További hasznos tudnivalókért érdemes böngésznie a Katasztrófavédelem honlapját, az Útinformot, valamint számos autós portálon is részletes javaslatokat találhat arról, mi a teendő extrém időjárási viszonyok közepette.