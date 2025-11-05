Elpusztult a kutyája? Csinálnak egy másolatot!

Egy napon több érdekes, egymással összefüggő esemény történt az állatfeltámasztó iparágban.

Tegnap először Tom Brady NFL-sztár, volt amerikaifutball-játékos jelentette be, hogy új kutyája, Junie a két éve elpusztult Lua nevezetű kutyájának a klónja. Brady egyébként a kutya másolatát elkészítő különös cégnek, a Colossal Biosciencesnek a befektetője. Micsoda véletlen: a kutyus „feltámasztása” ugyanazon a napon történt, amikor a Colossal közölte, hogy felvásárolja a Viagen Pets and Equine-t, az állatklónozás globális piacvezetőjét.

A Colossal Biosciences biotechnológiai startupról részletesen írtunk. A vállalat 5-7 éven belül vissza akarja hozni az életbe a rég kihalt dodó madarat, dolgoznak a gyapjas mamut és a tasmán tigris felélesztésén és újravadításán.

Brady elmondta, a klónozási folyamathoz „egyszerű vérvételre” volt szükség Luától, mielőtt elpusztult. Íme, a sztár régi/jelenlegi kutyájával:

Ugyanezen a napon, tegnap a Colossal Biosciences – az a cég, amelyik Brady szeretett Lua kutyáját is klónozta – bejelentette, hogy felvásárolta a Viagen biotechnológiai vállalatot. Ez a Viagen birtokolja annak a technológiának a jogait, amelyet Dolly juh lapunkban ismertetett, 1996-os klónozásához használtak.

Klónozhatunk egy háziállatot?

A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy az érett sejtek, mint például a szív- vagy vesesejtek, specifikus funkciókkal rendelkeznek, és nem programozhatók át. A 90-es években azonban egy skót kutatócsoport klónozott egy juhot úgy, hogy kivett egy sejtet az emlőmirigyéből; eltávolította a sejtmagját, amely a sejt genetikai anyagát tartalmazta; ezt a sejtmagot pedig egy üres petesejtbe ültette; és serkentette a sejt osztódását.

A tudósok a létrejött embriót béranyaállatba ültették, így született Dolly, az első klónozott emlős 1996 júliusában.

Az azóta eltelt közel három évtizedben több tucat állatot klónoztak. Még 2005-ben dél-koreai kutatók bejelentették, hogy első alkalommal klónoztak kutyát.

A Viagen kutyákat klónozott többek között Paris Hiltonnak – ő szintén befektető a Colossalban –, és Barbra Streisandnak. Eddig 15 állatfaj másolatát gyártották le, köztük feketelábú görényt és Przsevalszkij-lovat, a Grévy-zebra jelenleg vemhes. Év elején a Colossal közölte, hogy három vadfarkast tenyésztett ki: azt a 10 000 éve kihalt farkasfajtát, amelyet az HBO Trónok harca című televíziós sorozata tett híressé.