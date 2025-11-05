Rendkívüli

Elpusztult a kutyája? Csinálnak egy másolatot!

Egy „feltámasztócég” hozta vissza a sztár elpusztult kutyájának másolatát. Jól megy a szolgáltatás, de az állatvédők nem örülnek.

Bíró Zoltán István
2025. 11. 05. 14:37
Tom Brady egy játszótéren fiával, Benjaminnal és kutyájával, Luával 2014-ben Fotó: Stickman/Bauer-Griffin Forrás: GC Images
Egy napon több érdekes, egymással összefüggő esemény történt az állatfeltámasztó iparágban.

Tegnap először Tom Brady NFL-sztár, volt amerikaifutball-játékos jelentette be, hogy új kutyája, Junie a két éve elpusztult Lua nevezetű kutyájának a klónja. Brady egyébként a kutya másolatát elkészítő különös cégnek, a Colossal Biosciencesnek a befektetője. Micsoda véletlen: a kutyus „feltámasztása” ugyanazon a napon történt, amikor a Colossal közölte, hogy felvásárolja a Viagen Pets and Equine-t, az állatklónozás globális piacvezetőjét.

A Colossal Biosciences biotechnológiai startupról részletesen írtunk. A vállalat 5-7 éven belül vissza akarja hozni az életbe a rég kihalt dodó madarat, dolgoznak a gyapjas mamut és a tasmán tigris felélesztésén és újravadításán.

Brady elmondta, a klónozási folyamathoz „egyszerű vérvételre” volt szükség Luától, mielőtt elpusztult. Íme, a sztár régi/jelenlegi kutyájával:

Ugyanezen a napon, tegnap a Colossal Biosciences – az a cég, amelyik Brady szeretett Lua kutyáját is klónozta – bejelentette, hogy felvásárolta a Viagen biotechnológiai vállalatot. Ez a Viagen birtokolja annak a technológiának a jogait, amelyet Dolly juh lapunkban ismertetett, 1996-os klónozásához használtak.

Klónozhatunk egy háziállatot?

A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy az érett sejtek, mint például a szív- vagy vesesejtek, specifikus funkciókkal rendelkeznek, és nem programozhatók át. A 90-es években azonban egy skót kutatócsoport klónozott egy juhot úgy, hogy kivett egy sejtet az emlőmirigyéből; eltávolította a sejtmagját, amely a sejt genetikai anyagát tartalmazta; ezt a sejtmagot pedig egy üres petesejtbe ültette; és serkentette a sejt osztódását.

A tudósok a létrejött embriót béranyaállatba ültették, így született Dolly, az első klónozott emlős 1996 júliusában.

Az azóta eltelt közel három évtizedben több tucat állatot klónoztak. Még 2005-ben dél-koreai kutatók bejelentették, hogy első alkalommal klónoztak kutyát.

A Viagen kutyákat klónozott többek között Paris Hiltonnak – ő szintén befektető a Colossalban –, és Barbra Streisandnak. Eddig 15 állatfaj másolatát gyártották le, köztük feketelábú görényt és Przsevalszkij-lovat, a Grévy-zebra jelenleg vemhes. Év elején a Colossal közölte, hogy három vadfarkast tenyésztett ki: azt a 10 000 éve kihalt farkasfajtát, amelyet az HBO Trónok harca című televíziós sorozata tett híressé.

A Viagen weboldala közli az árakat is: egy háziállat genetikájának megőrzése biopsziával és fagyasztással 1600 dollárba (540 ezer forint), kutyák és macskák klónozása 50 000 dollárba (16 millió 850 ezer forint) kerül.

Ugyanaz az állat kel életre?

A klónozás nem támasztja fel a konkrét állatot; csupán genetikai ikertestvérét hozza létre. Egy kutya viselkedését egyedi természete és a neveltetése is meghatározza. Szakértők szerint még ha Brady klónozott kutyája fizikailag rendkívülien hasonlít is elődjére, nem úgy kötődik hozzá, és biztosan nem emlékszik régi szokásaikra, közös élményeikre.

Egy 2022-es, nem kevesebb, mint ezer klónozott kutyán végzett vizsgálat nyomán tudósok megállapították, hogy a klónozási kísérletek körülbelül két százaléka vezetett élő kölyökkutyához. Húsz másolt kutya pusztult el röviddel születése után, de rajtuk kívül nem bukkantak korai pusztulásra vagy megnövekedett betegségarányra.

Samuel Gorovitz, a Syracuse Egyetem orvosi etikára szakosodott filozófiaprofesszora szerint az állatok klónozásának legnagyobb kockázata az „önbecsapás”. „Semmi baj azzal, ha a háziállatot klónozzák, amennyiben a létrejövő állatnak nincs kezdeti károsodása” – mondja Gorovitz professzor. „De az új háziállat nem lesz a szeretett korábbi kedvenc. Legjobb esetben is csak hasonló lesz hozzá.”

Nyugodj békében!

A klónozás hívei szerint a technológia utat nyithat a veszélyeztetett fajok megőrzése előtt.

„Hisszük, hogy a krioprezerváció és a klónozás alapvető eszközök a biológiai sokféleség megőrzéséhez, felélesztéséhez és helyreállításához” – állítja Matt James, a Colossal állatvédelmi igazgatója keddi sajtóközleményében.

Streisand asszony kutyája 2018-as klónozásáról szóló döntését állatvédő csoportok hevesen bírálták, etikai aggályokat és állatkínzást emlegettek.

„Ha figyelembe vesszük, hogy évente több millió csodálatos, örökbefogadható kutya sínylődik állatmenhelyeken, vagy pusztul el elhagyottan, rájövünk, hogy a klónozás tovább súlyosbítja a hajléktalan állatok válságát” – fogalmazott Ingrid Newkirk, neves állatvédőcsoport vezetője egy akkori nyilatkozatában.

Lua, Brady előző kutyája, 2023 decemberében pusztult el. Megjelent Brady közösségimédia-fiókjain és a sztár egyik cipőmárka reklámjában. Instagram-üzenetében a sztár ezt írta:

Szeretünk Lua, nyugodj békében!

 

