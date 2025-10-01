Először hoztak létre embriókat emberi bőr DNS-éből

Ez a legújabb kísérlet, hogy bármilyen emberi sejtből petesejteket és spermiumokat konstruáljanak. Korábban sikerült ilyen sejttípusokat számos állatfajból, köztük pandákból is előállítaniuk, de emberi petesejtek és spermiumok készítése eddig elérhetetlennek bizonyult.

A portlandi Oregon Health & Science University (OHSU) kutatói megcsinálták: bőrsejteket alakítottak át olyan petesejtekké, melyekből korai stádiumú emberi embriók fejlődtek ki.

A kutatás tegnap jelent meg a Nature Communications folyóiratban.

Emberi bőrsejtből vettek ki sejtmagot – a sejt azon részét, ami a genetikai információ nagy részét tartalmazza –, és donor petesejtbe ültették át, melyből eltávolították a saját sejtmagját. Így 82 működőképes emberi oocitát, azaz éretlen petesejtet állítottak elő, melyeket laboratóriumban megtermékenyítettek. Képünkön egy petesejt és egy bőrsejtmag látható megtermékenyítés előtt.

Vagyis adott egy olyan petesejt, melynek a DNS-e azé, aki a bőrsejtet felajánlotta, és megtermékenyíthető egy másik személy spermájával.

„Ez lehetővé tenné az idősebb, vagy a bármilyen okból petesejttel nem rendelkező nők számára, hogy genetikailag rokon gyermekük legyen” – mondja Dr. Paula Amato, a tanulmány társszerzője és az OHSU Orvostudományi Karának szülészeti és nőgyógyászati professzora. – „Másik célcsoport azok a nők, akik kemoterápián estek át, mivel az ronthatja az életképes petesejtek létrehozásának képességét. Ezenkívül lehetővé tenné az azonos nemű párok (akár két férfi) számára, hogy mindkét partnerrel genetikai rokonságban álló gyermeket vállaljanak.”

Bár várhatóan a nők az elsődleges kedvezményezettek, a petesejtek előállításához használt bőrsejteknek ráadásul nem kell feltétlenül a potenciális anyáktól származniuk.

„Ebben a kutatásban női bőrsejteket használtunk, de férfiak bőrsejtjei is alkalmasak a célra” – mondta Shoukhrat Mitalipov professzor, az OHSU kutatásvezetője.

Kísérletük a skóciai Roslin Intézetben 1990-es években zajlott úttörő klónozásra épül. A néhai Ian Wilmut vezette kutatócsoport szomatikus sejtekből származó sejtmag-átültetéssel hozta létre Dolly juhot. Felnőtt birkából vették ki a sejtmagot, és olyan petesejtbe helyezték, amelyből eltávolították a saját sejtmagját. A kapott petesejtet Dolly béranyja hordta ki. Hat évet élt, halála után kitömték, és Edinburgh-ban kiállították: képünkön a még élő Dolly látható.