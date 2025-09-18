Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Mauritiuskihalt fajdodóColossalgenetikagénmódosítás

Elsőként az állatokat támasztja fel a biotechnológia

A Colossal Biosciences biotechnológiai startup közel került a rég kihalt dodó feltámasztásához: 5-7 éven belül visszahozzák az életbe. Utána következik a gyapjas mamut és a tasmán tigris felélesztése és újravadítása.

Bíró Zoltán István
2025. 09. 18. 14:10
Fotó: Daniel Eskridge Forrás: Getty Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mostani sajtóbejelentésekig a dodó csak egy nagy, röpképtelen galambféle madár volt, az emberi tevékenység miatt elveszett fajok egyik tragikus jelképe. Mivel nem volt természetes ellensége, nem félt semmitől és senkitől, az embertől sem. A Mauritius szigetére 1638-ban költöző holland telepesek azonban leöldösték őket, később pedig az általuk behurcolt és később elvadult háziállatok, disznók, kutyák, patkányok pusztították a szelíd állatokat: 1690-re az utolsót is elejtették, a faj kipusztult. 

Képünkön Alice és a dodó litográfiája az Alice Csodaországban című regényből (Fotó: Getty Images)

Szerdán a dallasi Colossal Biosciences vállalat arról számolt be, hogy az Avian Genetics Group kutatóinak sikerült a galamb ősi csírasejtjeit (primordial germ cell, PGC) laboratóriumban tenyészteniük, ami igazi tudományos újdonság. Emellett génmódosított csirkéket is tenyésztenek, amelyek a dodó és más kihalt madarak potenciális helyettesítőiként szolgálhatnak. Ezek az eredmények kulcsfontosságúak a vállalat terveihez, hogy visszahozza a dodót az életbe.

Hogyan lehet kihalt állatot genetikailag „feltámasztani”?

A Colossal célja nem egy kihalt állat genomjának tökéletes replikációja, hanem „a kihalt fajok kulcsfontosságú tulajdonságainak és ökológiai funkcióinak” újjáélesztése genetikai szerkesztéssel, magyarázza Ben Lamm, a Colossal vezérigazgatója és társalapítója.

Még áprilisban jött a Colossal első nagy dobása: három génmódosított farkasról számoltak be, amelyek jelentősen egyeznek az óriásfarkas (Aenocyon dirus) genetikai felépítésével. Az óriásfarkas – angolul rémfarkas – a közel tízezer évvel ezelőtt kihalt szürke farkas nagyobb rokona. Feltámasztott példányaik, Romulus, Remus és Khalessi a jövő hónapban ünneplik első születésnapjukat.

A vállalat dolgozik a gyapjas mamut, valamint a tasmán tigris (erszényesfarkas) visszahozásán és újravadításán. A Colossal rámutat:

A World Animal Foundation előrejelzése szerint 2050-re akár az összes faj fele kihalhat.

Szerintük a megoldás a fejlett génszerkesztési technológia alkalmazása, az elveszett fauna és a kihalt élőlények DNS-ének újjáépítése. A Colossal álláspontja, hogy ezek mérhetően kedvező hatással lesznek a Föld törékeny ökoszisztémájára.

Géntechnológiával módosítják az élőlényeket

A klónozható emlősökkel ellentétben a madarak teljesen más megközelítést igényelnek. Szerkeszteni kell a csírasejtjeiket (amelyek spermiumokká és petesejtekké válnak), majd ezeket a szerkesztett sejteket „felnevelni” – mondja Lamm.

Már korábban ismert volt, hogy miként lehet szerkeszteni a csirkék és libák csírasejtjeit, de a Colossal tudósai az elsők, akiknek sikerült galambok csírasejtjeit módosítaniuk – ami nem könnyű feladat. A kutatók 300 növekedési faktor, molekula és egyéb összetevő kombinációját tesztelték, mielőtt megtalálták az optimális formulát a szerkesztett ősi PGC-k tenyésztésére.

A cég saját csírasejtek nélküli csirkéket is tenyésztett, hogy tudósaik a szerkesztett PGC-ket illeszthessék a helyükre. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mikor ezek a csirkék szaporodnak, valójában galamb-, és nem pedig tyúkgenetikát tartalmazó tojásokat tojnak.

Utolsó lépésben teljes mértékben szekvenálták (meghatározták a teljes genetikai kód pontos sorrendjét) a dodó legközelebbi rokonainak, a kihalt Rodrigues solitaire-nek (a dodó testvérfaja) és a ma is élő sörényes galambnak a genomját. Ezek az információk teszik lehetővé a Colossal tudósainak, hogy megtervezzék a genetikai módosításokat, amelyekkel dodószerű madár születhet.

Vita a genetikai feltámasztásról

Sok tudós dicséri a Colossal genetikai újításait, mások kritizálják a céget, amiért projektjeit „kihalás elleni küzdelemnek” minősítette.

A kritikusok azzal érvelnek, hogy a Colossal által végzett viszonylag kevés génszerkesztés nem hidalja át a szakadékot egy kihalt faj és legközelebbi élő rokonai között.

Rich Grenyer, az Oxfordi Egyetem biológusa szerint a kihalás elleni küzdelem „veszélyes figyelemelterelés”, a génmódosított állatok

legjobb esetben is egyfajta szimulációt jelentenek, inkább olyanok, mint azok az idegesítő, animált mesterséges intelligencia által készített portrék régen elhalt rokonainkról.

„Azzal, hogy a géntechnológiával módosított modern fajokat kihalt, de feltámasztott fajokként címkézzük, ha elszaporodnak, az hatalmas erkölcsi kockázatot jelent; jelentősen elősegíti azokat a tevékenységeket, amelyek a fajok kihalásához vezetnek – az élőhelyek pusztulását, a tömeges öldöklést és az antropogén klímaváltozást” – mondja.

„Természetesen felmerül az a kérdés is, hogy hová helyezzük az újonnan kifejlesztett hibrideket, ha nem csak kuriózumként funkcionálnak majd egy állatkertben, mivel általában az élőhely hiánya okozta kiveszésüket.”

Van pénz rá

A Colossal azonban pénzügyileg is egyre erősödik , most jelentettek be újabb 120 millió dollár befektetést, így a vállalat értéke immáron 10,2 milliárd dollár. Hírességek özönlenek a vállalkozáshoz, köztük Tom Brady, Paris Hilton és Tiger Woods.

Peter Jackson, a Gyűrűk Ura rendezője és egy másik befektető, egy nemrégiben megjelent Colossal-videóban bukkant fel, hogy népszerűsítse egy szintén kihalt madár, az Új-Zélandon élt moa visszahozatalát.

„Az eredményekre összpontosítunk, nem a címkékre. A kritikusok nevezhetik akár »kihalt dodóknak« vagy »dodószerű madaraknak« az állatainkat, ez nem csökkenti az értéküket” – mondja a Colossal vezérigazgatója. „Az számít – bárminek nevezzük is őket –, hogy képesek-e helyreállítani az elveszett ökológiai funkciókat, fokozni az ökoszisztéma ellenálló képességét, és segíteni a biológiai sokféleség válságának kezelésében.”

„Ezek dodók, és biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják: ó, hát nem fogjuk őket dodóknak nevezni” – mondja Lamm.

„Akkor ne tegyék. Egyszerűen nem érdekel minket, mert minél több vitát szítanak, annál értékesebbek lesznek. Szóval ez nagyszerű.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.