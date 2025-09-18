Elsőként az állatokat támasztja fel a biotechnológia

A mostani sajtóbejelentésekig a dodó csak egy nagy, röpképtelen galambféle madár volt, az emberi tevékenység miatt elveszett fajok egyik tragikus jelképe. Mivel nem volt természetes ellensége, nem félt semmitől és senkitől, az embertől sem. A Mauritius szigetére 1638-ban költöző holland telepesek azonban leöldösték őket, később pedig az általuk behurcolt és később elvadult háziállatok, disznók, kutyák, patkányok pusztították a szelíd állatokat: 1690-re az utolsót is elejtették, a faj kipusztult.

Képünkön Alice és a dodó litográfiája az Alice Csodaországban című regényből (Fotó: Getty Images)

Szerdán a dallasi Colossal Biosciences vállalat arról számolt be, hogy az Avian Genetics Group kutatóinak sikerült a galamb ősi csírasejtjeit (primordial germ cell, PGC) laboratóriumban tenyészteniük, ami igazi tudományos újdonság. Emellett génmódosított csirkéket is tenyésztenek, amelyek a dodó és más kihalt madarak potenciális helyettesítőiként szolgálhatnak. Ezek az eredmények kulcsfontosságúak a vállalat terveihez, hogy visszahozza a dodót az életbe.

Hogyan lehet kihalt állatot genetikailag „feltámasztani”?

A Colossal célja nem egy kihalt állat genomjának tökéletes replikációja, hanem „a kihalt fajok kulcsfontosságú tulajdonságainak és ökológiai funkcióinak” újjáélesztése genetikai szerkesztéssel, magyarázza Ben Lamm, a Colossal vezérigazgatója és társalapítója.

Még áprilisban jött a Colossal első nagy dobása: három génmódosított farkasról számoltak be, amelyek jelentősen egyeznek az óriásfarkas (Aenocyon dirus) genetikai felépítésével. Az óriásfarkas – angolul rémfarkas – a közel tízezer évvel ezelőtt kihalt szürke farkas nagyobb rokona. Feltámasztott példányaik, Romulus, Remus és Khalessi a jövő hónapban ünneplik első születésnapjukat.

A vállalat dolgozik a gyapjas mamut, valamint a tasmán tigris (erszényesfarkas) visszahozásán és újravadításán. A Colossal rámutat:

A World Animal Foundation előrejelzése szerint 2050-re akár az összes faj fele kihalhat.

Szerintük a megoldás a fejlett génszerkesztési technológia alkalmazása, az elveszett fauna és a kihalt élőlények DNS-ének újjáépítése. A Colossal álláspontja, hogy ezek mérhetően kedvező hatással lesznek a Föld törékeny ökoszisztémájára.