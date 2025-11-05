Milliós büntetést is hozhat az otthoni autószerelés, ha rumlit hagyunk magunk körül

Rendkívüli

A modern járművek már nem alkalmasak házi javításra. Akár milliós bírságot is kockáztatnak, akik engedély nélkül bontanak vagy szerelnek autót otthon – írja a Boon.hu.

Forrás: boon.hu2025. 11. 05. 14:33
Az otthoni autójavítás és -bontás nemcsak szakmai kockázatokkal jár, hanem komoly anyagi büntetéseket is vonhat maga után. Ha az udvaron vagy a kertben működésképtelen autó, különféle alkatrészek, olajfoltos elemek, akkumulátorok hevernek, az már elegendő lehet ahhoz, hogy a hatóság illegális hulladéklerakónak minősítse a területet. A Boon cikke szerint még a hobbicélú autószerelés is problémás lehet, ha engedély nélkül tárolnak veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket.

A szigorúbb szabályozás idén júliusban lépett hatályba:

 természetes személyek esetében a bírság felső határa ötvenmillió forint, míg jogi személyek (azaz cégek és szervezetek) akár ötszázmillió forintos büntetésre is számíthatnak a kormányrendelet értelmében.

 Ha a jogellenesen elhelyezett hulladék nem haladja meg a száz kilogrammot, húszezer forintos helyszíni bírságot lehet kiszabni az elkövetőre.

– Általában amiket otthon javítanak, az másnapra megjelenik nálunk – mondta Tiba János, a debreceni Fékcentrum autószerviz tulajdonosa a lap  érdeklődésére. A szakember szerint a legnagyobb probléma az, hogy az emberek nincsenek „felszerszámozva” az otthoni javításra, és hiányzik a megfelelő szaktudás is. 

Ezek a mai autók már nem olyanok, mint a régi autók voltak, hogy hozzáfogok, és otthon lelégtelenítem a fékrendszert. Már nem lehet másképp ezeket, csak géppel, nem beszélve arról, hogy a szakmai tudásnak is meg kell lennie

– figyelmeztetett Tiba János.

A tulajdonos tapasztalata szerint a legtöbb ilyen probléma a hét első napjaiban jelentkezik náluk, mivel az emberek általában hétvégén próbálkoznak az otthoni javítással. Még azok is gyakran igénybe veszik a szolgáltatásaikat, akik műhelyekben, de nem professzionális körülmények között szereltették meg az autójukat.

Az autóbontókból származó alkatrészekkel kapcsolatban is óvatosságra int a szakértő. Tiba János elmondta, hogy bár megfelelő típusú alkatrészt vesznek a bontóban, az mégsem megfelelő automatikusan.

A szakember szerint az emberek nagy problémákat okoznak a nem hozzáértő szereléssel, veszélyes dolgokba nyúlnak bele, de a pénzhiány sokszor rákényszeríti őket az otthoni javításra. Sokan félnek a magas javítási költségektől, pedig a független szervizek árai jóval kedvezőbbek, mint a márkaszervizeké.

A részleteket a Boon.hu oldalán olvashatják el. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW-archív)
 

