Lebukott a sunyi illegális hulladéklerakó, pedig azt hitte, jól körülnézett

A férfi abban a hitben szennyezte a környezetet, hogy senki sem látja, de hatalmasat tévedett. A fölötte köröző rendőrségi helikopter pilótái minden mozdulatát rögzítettek.

2025. 10. 02. 15:10
A kiskőrösi rendőrkapitányság munkatársai a Készenléti Rendőrség légirendészeti egységével közösen tartottak helikopteres közrendvédelmi és közlekedésrendészeti ellenőrzést szeptember 25-én. A pilóták Kiskőrös külterületén figyeltek fel egy járműre, amelynek sofőrje az autó utánfutójából éppen építési törmeléket pakolt le egy mezőgazdasági területre – írja az Origo.

helikopter
Azt hitte, senki sem látja, de helikopter körözött felette 
Fotó: Készenléti Rendőrség

Hazáig követte a helikopter a mit sem sejtő férfit

A férfi észrevette a helikoptert, ezért gyorsan beült az autójába és elhajtott, arról azonban sejtelme sem volt, hogy a rend éber őrei a levegőből követik. Hazaérve behúzta az udvarára az utánfutót, ekkor érkeztek meg a házához a földi rendőri egységek.

A kiskőrösi férfi ellen a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt büntetőeljárás indult.

 A rendőrök intézkedtek arról is, hogy a férfi az illegálisan lerakott törmeléket elszállítsa a területről.


