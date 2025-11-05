Íme, ezt válaszolta a kétszeres világbajnok sportoló és csapata Orbán Viktor levelére

Október 28-án, kedden magyar aranyéremnek örülhettünk a kínai Vuhsziban rendezett tekvondó-világbajnokságon. A 19 éves Márton Luana a 67 kilogrammosok között diadalmaskodott, később pedig megválasztották a vb legértékesebb versenyzőjének.

Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós, jobbra ikertestvére, az immáron kétszeres világelső Márton Luana (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Márton Luana és csapata reagált

A friss világelső teljesítményét Orbán Viktor is elismerte – derült ki a Márton Ikrek. Márton Twins elnevezésű Facebook-oldalra feltöltött posztból. Ebben Márton Luana és csapata köszönetet mondott a miniszterelnöknek.

Óriási büszkeség számunkra, hogy Magyarországot képviselhetjük a világ legjobb sportolói között. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik sportpályafutásunkat és eredményeinket. A biztató szavak sok erőt és új lendületet adnak a további kihívásokhoz. A tehetségünkbe vetett bizalom különösen motivál minket a mindennapi munkában. Célunk, hogy a jövőben még több sikert érjünk el, és ezzel tovább öregbítsük hazánk hírnevét. A versenyzés mellett szeretnénk, ha a fiatalok minél szélesebb körben megismernék és megszeretnék a tekvondót. Hisszük, hogy példával és kitartással sokaknak tudunk inspirációt adni

