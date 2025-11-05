Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

Márton LuanaOrbán Viktorminiszterelnök

Íme, ezt válaszolta a kétszeres világbajnok sportoló és csapata Orbán Viktor levelére

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is gratulált a kínai Vuhsziban rendezett tekvondó-világbajnokságon vb-címet nyert magyar sportolónak. Az immáron kétszeres világbajnok Márton Luana és csapata köszönettel fogadta az elismerő szavakat, válaszukban pedig kijelentették: céljuk, hogy a fiatalok minél szélesebb körben megismerjék és megszeressék a sportágukat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 14:16
Márton Luana számára büszkeség, hogy Magyarországot képviselheti. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október 28-án, kedden magyar aranyéremnek örülhettünk a kínai Vuhsziban rendezett tekvondó-világbajnokságon. A 19 éves Márton Luana a 67 kilogrammosok között diadalmaskodott, később pedig megválasztották a vb legértékesebb versenyzőjének.

Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós, jobbra ikertestvére, az immáron kétszeres világelső Márton Luana
Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós, jobbra ikertestvére, az immáron kétszeres világelső Márton Luana (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Márton Luana és csapata reagált

A friss világelső teljesítményét Orbán Viktor is elismerte – derült ki a Márton Ikrek. Márton Twins elnevezésű Facebook-oldalra feltöltött posztból. Ebben Márton Luana és csapata köszönetet mondott a miniszterelnöknek.

Óriási büszkeség számunkra, hogy Magyarországot képviselhetjük a világ legjobb sportolói között. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik sportpályafutásunkat és eredményeinket. A biztató szavak sok erőt és új lendületet adnak a további kihívásokhoz. A tehetségünkbe vetett bizalom különösen motivál minket a mindennapi munkában. Célunk, hogy a jövőben még több sikert érjünk el, és ezzel tovább öregbítsük hazánk hírnevét. A versenyzés mellett szeretnénk, ha a fiatalok minél szélesebb körben megismernék és megszeretnék a tekvondót. Hisszük, hogy példával és kitartással sokaknak tudunk inspirációt adni

 – olvasható a bejegyzésben, amely alább teljes terjedelmében is látható.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.