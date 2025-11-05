Rendkívüli

Petro Porosenko: Zelenszkij aláássa a demokráciát

Petro Porosenko volt elnök arra szólítja fel a nyugati partnereket, hogy legyenek keményebbek a kijevi vezetéssel szemben az ukrán reformkötelezettség betartatása érdekében. Egyre nagyobb nyomás nehezedik az ukrán elnökre azok részéről, akik szerint Ukrajnában demokratikus visszalépés zajlik.

2025. 11. 05. 14:40
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN Forrás: Ritzau Scanpix
Porosenko szerint Ukrajna háborús nemzetközi partnereinek egyértelműen ki kell mondaniuk, hogy nő az autoriter tendenciák veszélye, miközben az Európai Bizottság kedden felvetette: elkötelezett az ukrán kormány célkitűzése mellett, amely szerint a csatlakozási tárgyalásokat 2028 végéig ideiglenesen lezárják, de úgy véli, hogy annak eléréséhez fel kell gyorsítani a reformok ütemét, különösen a jogállamiságban.

Petro Porosenko volt ukrán elnök (Fotó: JOSE JORDAN / AFP)
Petro Porosenko volt ukrán elnök. Fotó: AFP

„Demokráciánk volt az erőforrásunk és ellenálló képességünk alapja; ennek aláásása jobban gyengítené Ukrajnát, mint bármilyen külső kritika valaha” – mondta Porosenko a Politicónak adott interjúban. „Miközben az orosz autokrácia ellen harcolunk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy itthon autokratikus gyakorlatok felé sodródjunk” – figyelmeztetett. 

Ukrajna nem engedheti meg magának, hogy elveszítse függetlenségét, de azt sem, hogy elveszítse a demokráciáját.

Felhívása azután hangzott el, hogy az Európai Bizottság kedden kiadott jelentése általában kedvező képet festett Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásokra való felkészültségéről – de jelezte, hogy a jogállamiság terén még szükség van reformokra.

Porosenko vezeti a legnagyobb ellenzéki pártot az ukrán parlamentben, és közte, valamint Zelenszkij között mély ellenszenv van. A 2019-es elnökválasztás során heves vitákban csaptak össze. A két politikus környezetében is elismerik, hogy kifejezetten ellenséges érzéseket táplálnak egymás iránt.

A volt elnök napokkal azután nyilatkozott, hogy bíróság elé állítottak egy elismert volt energiaipari vezetőt, aki kritizálta Zelenszkij ukrán energiaszektort érintő döntéseit.

A Volodimir Kudrickij, az állami áramszolgáltató volt vezetője elleni vádemelés komoly felháborodást váltott ki. Civil vezetők és ellenzéki politikusok szerint az ügy újabb példája annak, hogy a vezetés jogi fegyverként használja a bíróságokat és a hatóságokat, hogy megfélemlítse Zelenszkij politikai ellenfeleit, a független újságírókat és a korrupcióellenes aktivistákat.

Zelenszkij hivatala többszöri megkeresés ellenére sem reagált a Politico kérdéseire az üggyel és a jogállamisággal kapcsolatban. Kudrickij, aki badarságnak nevezte az ellene felhozott vádakat, azt mondta a lapnak, hogy biztos benne: az Állami Nyomozóiroda Zelenszkij jóváhagyásával vette célba őt.

Porosenko maga is büntetőeljárás alatt áll: bankszámláit befagyasztották, nem utazhat ki az országból, nem járhat parlamenti ülésekre, mivel a Zelenszkij-kormány hazaárulással és korrupcióval vádolja – ő azonban politikai leszámolást lát az ügy mögött. Szerinte a hatalom célzott szankciókat és büntetőeljárásokat használ az újságírók és a korrupcióellenes szereplők ellen, ezért a Nyugatnak egyértelműen fel kellene lépnie az ilyen gyakorlatokkal szemben. Azt állítja, Zelenszkij fegyverként használja az ukrán nyomozó- és igazságügyi szerveket, a politikai ellenfelek elhallgattatására.

 

Ukrajna EU-csatlakozása

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság friss jelentése alapvetően pozitívan értékelte Ukrajna EU-csatlakozási felkészültségét, de figyelmeztetett a korrupcióellenes intézményekre nehezedő nyomásra és a jogállamisági problémákra. Porosenko és civil szervezetek szerint Brüsszel túl puha, miközben Ukrajnában nő az autoriter hajlam, és Zelenszkij politikai célokra használja az igazságszolgáltatást. Szerintük a demokratikus visszalépés aláássa Ukrajna megítélését Nyugaton, és érveket ad azoknak, akik csökkentenék a támogatást az országnak.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

