Porosenko szerint Ukrajna háborús nemzetközi partnereinek egyértelműen ki kell mondaniuk, hogy nő az autoriter tendenciák veszélye, miközben az Európai Bizottság kedden felvetette: elkötelezett az ukrán kormány célkitűzése mellett, amely szerint a csatlakozási tárgyalásokat 2028 végéig ideiglenesen lezárják, de úgy véli, hogy annak eléréséhez fel kell gyorsítani a reformok ütemét, különösen a jogállamiságban.
Petro Porosenko: Zelenszkij aláássa a demokráciát
Petro Porosenko volt elnök arra szólítja fel a nyugati partnereket, hogy legyenek keményebbek a kijevi vezetéssel szemben az ukrán reformkötelezettség betartatása érdekében. Egyre nagyobb nyomás nehezedik az ukrán elnökre azok részéről, akik szerint Ukrajnában demokratikus visszalépés zajlik.
„Demokráciánk volt az erőforrásunk és ellenálló képességünk alapja; ennek aláásása jobban gyengítené Ukrajnát, mint bármilyen külső kritika valaha” – mondta Porosenko a Politicónak adott interjúban. „Miközben az orosz autokrácia ellen harcolunk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy itthon autokratikus gyakorlatok felé sodródjunk” – figyelmeztetett.
Ukrajna nem engedheti meg magának, hogy elveszítse függetlenségét, de azt sem, hogy elveszítse a demokráciáját.
Felhívása azután hangzott el, hogy az Európai Bizottság kedden kiadott jelentése általában kedvező képet festett Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásokra való felkészültségéről – de jelezte, hogy a jogállamiság terén még szükség van reformokra.
Porosenko vezeti a legnagyobb ellenzéki pártot az ukrán parlamentben, és közte, valamint Zelenszkij között mély ellenszenv van. A 2019-es elnökválasztás során heves vitákban csaptak össze. A két politikus környezetében is elismerik, hogy kifejezetten ellenséges érzéseket táplálnak egymás iránt.
A volt elnök napokkal azután nyilatkozott, hogy bíróság elé állítottak egy elismert volt energiaipari vezetőt, aki kritizálta Zelenszkij ukrán energiaszektort érintő döntéseit.
A Volodimir Kudrickij, az állami áramszolgáltató volt vezetője elleni vádemelés komoly felháborodást váltott ki. Civil vezetők és ellenzéki politikusok szerint az ügy újabb példája annak, hogy a vezetés jogi fegyverként használja a bíróságokat és a hatóságokat, hogy megfélemlítse Zelenszkij politikai ellenfeleit, a független újságírókat és a korrupcióellenes aktivistákat.
Zelenszkij hivatala többszöri megkeresés ellenére sem reagált a Politico kérdéseire az üggyel és a jogállamisággal kapcsolatban. Kudrickij, aki badarságnak nevezte az ellene felhozott vádakat, azt mondta a lapnak, hogy biztos benne: az Állami Nyomozóiroda Zelenszkij jóváhagyásával vette célba őt.
További Külföld híreink
Porosenko maga is büntetőeljárás alatt áll: bankszámláit befagyasztották, nem utazhat ki az országból, nem járhat parlamenti ülésekre, mivel a Zelenszkij-kormány hazaárulással és korrupcióval vádolja – ő azonban politikai leszámolást lát az ügy mögött. Szerinte a hatalom célzott szankciókat és büntetőeljárásokat használ az újságírók és a korrupcióellenes szereplők ellen, ezért a Nyugatnak egyértelműen fel kellene lépnie az ilyen gyakorlatokkal szemben. Azt állítja, Zelenszkij fegyverként használja az ukrán nyomozó- és igazságügyi szerveket, a politikai ellenfelek elhallgattatására.
További Külföld híreink
Ukrajna EU-csatlakozása
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság friss jelentése alapvetően pozitívan értékelte Ukrajna EU-csatlakozási felkészültségét, de figyelmeztetett a korrupcióellenes intézményekre nehezedő nyomásra és a jogállamisági problémákra. Porosenko és civil szervezetek szerint Brüsszel túl puha, miközben Ukrajnában nő az autoriter hajlam, és Zelenszkij politikai célokra használja az igazságszolgáltatást. Szerintük a demokratikus visszalépés aláássa Ukrajna megítélését Nyugaton, és érveket ad azoknak, akik csökkentenék a támogatást az országnak.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Vizsgálják a francia hatóságok az oléroni gázoló indítékait
A tettes botrányos viselkedéséről volt ismert, elsősorban rendszeres drog- és alkoholfogyasztása miatt.
Brüsszel háborút akar: Európa fiataljai kerülhetnek a frontra
Európa egyre inkább a háborúba sodródik.
Váratlan döntést hozott a bolgár elnök
Radev döntése meglepte a politikai elitet.
Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban
Mindegyik eset ugyanahhoz az elkövetőhöz köthető.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Vizsgálják a francia hatóságok az oléroni gázoló indítékait
A tettes botrányos viselkedéséről volt ismert, elsősorban rendszeres drog- és alkoholfogyasztása miatt.
Brüsszel háborút akar: Európa fiataljai kerülhetnek a frontra
Európa egyre inkább a háborúba sodródik.
Váratlan döntést hozott a bolgár elnök
Radev döntése meglepte a politikai elitet.
Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban
Mindegyik eset ugyanahhoz az elkövetőhöz köthető.