Petro Porosenko: Zelenszkij aláássa a demokráciát

„Demokráciánk volt az erőforrásunk és ellenálló képességünk alapja; ennek aláásása jobban gyengítené Ukrajnát, mint bármilyen külső kritika valaha” – mondta Porosenko a Politicónak adott interjúban. „Miközben az orosz autokrácia ellen harcolunk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy itthon autokratikus gyakorlatok felé sodródjunk” – figyelmeztetett.

Ukrajna nem engedheti meg magának, hogy elveszítse függetlenségét, de azt sem, hogy elveszítse a demokráciáját.

Felhívása azután hangzott el, hogy az Európai Bizottság kedden kiadott jelentése általában kedvező képet festett Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásokra való felkészültségéről – de jelezte, hogy a jogállamiság terén még szükség van reformokra.

Porosenko vezeti a legnagyobb ellenzéki pártot az ukrán parlamentben, és közte, valamint Zelenszkij között mély ellenszenv van. A 2019-es elnökválasztás során heves vitákban csaptak össze. A két politikus környezetében is elismerik, hogy kifejezetten ellenséges érzéseket táplálnak egymás iránt.

A volt elnök napokkal azután nyilatkozott, hogy bíróság elé állítottak egy elismert volt energiaipari vezetőt, aki kritizálta Zelenszkij ukrán energiaszektort érintő döntéseit.

A Volodimir Kudrickij, az állami áramszolgáltató volt vezetője elleni vádemelés komoly felháborodást váltott ki. Civil vezetők és ellenzéki politikusok szerint az ügy újabb példája annak, hogy a vezetés jogi fegyverként használja a bíróságokat és a hatóságokat, hogy megfélemlítse Zelenszkij politikai ellenfeleit, a független újságírókat és a korrupcióellenes aktivistákat.

Zelenszkij hivatala többszöri megkeresés ellenére sem reagált a Politico kérdéseire az üggyel és a jogállamisággal kapcsolatban. Kudrickij, aki badarságnak nevezte az ellene felhozott vádakat, azt mondta a lapnak, hogy biztos benne: az Állami Nyomozóiroda Zelenszkij jóváhagyásával vette célba őt.