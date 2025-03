Az alkotmánymódosítás eltörölheti Karácsonyék drogstratégiáját

Már 2011-ben elkezdődött a drogellenes nemzeti stratégia kidolgozása, ezzel szemben Sárosi Péter liberális droglobbista azt állította, hogy Magyarországon a drog területen 15 éve, tehát a jelenlegi kormány hatalomra kerülése óta nem történt semmi – cáfolta tényekkel alátámasztva Karácsonyék TASZ-os drogfelelősét Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint közölte, a Sárosiék által írt és nemrégiben elfogadott fővárosi stratégiával szemben a nemzeti stratégiát széles körű társadalmi vita előzte meg, ahol nemcsak pár drogterületen működő szakembert kérdeztek, hanem egy munkacsoport bejárta az egész országot és egyeztetett minden társterület képviselőjével, vagyis védőnőkkel, pedagógusokkal, rendőrökkel, illetve a drogfüggők kezelésében részt vevő rehabilitációs szakemberekkel. Ugyancsak a 2010 utáni első ciklusban született meg a C lista, amely a dizájnerdrogok gyorsított büntethetőség alá vonását segítette elő – idézte fel Téglásy Kristóf.

Sárosi állításai nem felelnek meg a valóságnak

Emlékeztetett: Sárosi azt is kijelentette, hogy mivel a rendőrség forráshiányos, így a drogok elleni hajtóvadászat eleve kudarcra van ítélve. Ezzel szemben pont ez év elején állt fel az a különegység, amely a kábítószerek terjesztői és termelői ellen veszi fel a harcot, külön költségvetéssel és egy bevetési alegységet is létrehoztak. Felvetette azt is, hogy a gyermekvédelmi törvény kizárta az iskolákból a drogprevenciót. Azonban ez sem állja meg a helyét, hiszen továbbra is lehetnek drogprevenciós programok, csak egy minősítési folyamaton kell átesniük, melynek a frissítése jelenleg is zajlik.

Ennek az a célja, hogy olyan programok kerüljenek a gyerekek elé, amelyekkel nem a téves, ártalomcsökkentő fókuszú, liberális drogszemlélet nyer teret az iskolákban

– mutatott rá.

Sárosi szerint a helyzet egyedül Magyarországon ilyen súlyos, ugyanakkor egy friss német kutatás kimutatta, hogy a Berlinben szórakozó fiatalok fele fogyaszt amfetamint. Majdnem ugyanennyien nyilatkoztak úgy, hogy ecstasyt/MDMA-t fogyasztottak (49 százalék). A partikon részt vevő fiatalok több mint egyharmada (36 százalék) vallotta be, hogy kokaint fogyasztott, és közel egyharmada ismerte el, hogy ketamint (32,3 százalék). Az LSD-t használók aránya 12 százalék, de ami ennél is súlyosabb:

cannabisszal a fiatalok kétharmada él.

Azt pedig, hogy a kábítószer első kipróbálásának ideje 14 éves korra tehető, már egy 2019-es uniós kutatás is európai átlagként azonosította.

Az alkotmánymódosítás hatályon kívül helyezheti Karácsonyék drogstratégiáját

Sárosi úgy vélte, hogy az alaptörvény módosítása nem ér semmit, mert jogi eszközökkel nem lehet célt érni.

Azt viszont biztosan el fogja érni a kábítószer-terjesztés, -kereskedelem és a -népszerűsítés alkotmányos tilalma, hogy azonnal vissza kell vonni a fővárosi drogstratégiát, melynek egyik fő elkészítője éppen Sárosi Péter volt.

– Ehelyett egy újat kell kidolgozni, amely a zéró tolerancia elvét követi. Ebben a munkában azonban a legalizációpárti lobbinak már valószínűleg nem jut szerep – fogalmazott Téglásy Kristóf.

Mint arról lapunk beszámolt, Magyar Péterék házi médiumában fogadták Karácsonyék drogfelelősét – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A budapesti Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: Sárosi Péter, a TASZ – egy veterán Soros-szervezet – tagja, amihez ömlöttek a brüsszeli és amerikai korrupt dollárok és eurók. Sárosi szerint a drogos partik támogatása, a fogyasztói szobák, a drogok visszaadása a fiataloknak, a szerhasználó hajléktalanok elsőként lakhatása, a bevándorlók és kisebbségek igényei, tűosztás, mind rendben vannak – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra.