Hamarosan indul a véleménynyilvánító szavazás Ukrajna EU-csatlakozásáról + videó

– Meggyőződésünk, hogy Magyarországon az embereknek kell dönteniük Ukrajna uniós csatlakozásáról – jelentette ki Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón megdöbbentőnek és veszélyesnek nevezte az Európai Bizottság elnökének azt az Európai Parlament előtt ismertetett célkitűzését, hogy Ukrajnának 2030 előtt az Európai Unió tagjának kell lennie.

Az ukrajnai háborús helyzetet áttekintette a kormány, és értékelték azokat a változásokat, amelyek Donald Trumpnak köszönhetően álltak be – idézte fel Gulyás Gergely. A tűzszünetről elmondta, hogy a javaslatot Ukrajna isés az Európai Bizottság elnöke is elfogadta. Emlékeztetett:

tavaly a magyar uniós elnökség kezdetén a magyar miniszterelnök is pontosan ilyen javaslatot tett a nyári békemisszió után.

– Ha mindenki úgy tett volna, ahogy most, akkor életek százezreit menthettük volna meg. Természetesen senki nem vitathatja Oroszországnak a nemzetközi jog megsértéséért viselt felelősségét. Ám az is tény, hogy akik tavaly júliusban ezt az ajánlatot elutasították, Magyarországot próbálták megbélyegezni és sértegetni e miatt a javaslat miatt, most pedig üdvözlik tartalmilag ugyanezt a javaslatot, azoknak a lelkiismeretén is szárad az azóta tartó értelmetlen gyilkolás – idézte fel. Értékelése szerint Ukrajna most nem jobb, hanem rosszabb helyzetből kénytelen tárgyalni, és újabb fél évet vesztegettünk el. – Ahogy akkor is mondtuk: nem lehet vagy nagyon nehéz lesz a háború közben megkötni egy végleges tartalmú békét. Fegyverszünet kell először, és ha a fegyverszünet megvan, akkor az a béketárgyalásokra is megfelelőbb alapot adhat – jelentette ki. Teljesen értelmetlennek és értelmezhetetlennek nevezte az Európai Parlament határozatát, amelyben további fegyverszállítást szorgalmaznak, a háború folytatását akarják pénzzel támogatni. Hozzátette: külön szomorú, hogy ebben az Európai Néppártnak, soraiban a Tisza Párttal, vezető szerepe van.

A tárcavezető bejelentette: szerdai ülésén a kormány jóváhagyta az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazást. – Ez egy kérdést tartalmaz, mindenki egy szavazólapot fog kapni – jelezte, hozzátéve, rövidesen a további részletekről is tájékoztatást adnak.

Ukrajna uniós csatlakozása nemcsak az európai és a magyar érdekekkel ellentétes, hanem az európai uniós alapszerződésekkel is

– emelte ki, majd hozzáfűzte: ehhez képest az Európai Bizottság érdemi alapú csatlakozás helyett igyekszik megfordítani és önkényessé tenni a folyamatot. Felhívta a figyelmet: akik érdemi alapon már csatlakozhatnának, elsősorban a Nyugat-Balkán államai, különösen Szerbia, őket váratják, az érdemek alapján fel nem vehető Ukrajna esetében azonban próbálnak teljesen irreális határidőket kitűzni.

Gulyás Gergely leszögezte: a magyar kormány a jelenlegi helyzetben Ukrajna csatlakozását veszélyesnek tartja, mert az Európai Unió és tagállamai eladósodásához, az uniós források, különösen a kohéziós források elvesztéséhez vezethet. – A mezőgazdaság tönkretételét eredményezheti, jelentős élelmiszer-biztonsági és biztonsági kockázatokkal jár, veszélyezteti a munkahelyeket, veszélyezteti a nyugdíjrendszert és egészségügyi kockázatokat is hordoz – sorolta.

A véleménynyilvánító szavazásról Deutsch Tamás is kifejtette véleményét a közösségi oldalára feltöltött videójában. – Az a gazdasági teher, az az anyagi elkötelezettség, amely Ukrajna gyorsított európai uniós felvételével együtt járna, gyakorlatilag összedöntené az összes EU-s nemzetgazdaságot, de ami leginkább fáj nekünk, a magyar nemzetgazdaságot, és ekkora felelőtlenség nem vállalható – mutatott rá az európai parlamenti képviselő.