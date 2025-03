Itt vannak a kormány bejelentései, kövesse nálunk élőben a kormányinfót + videó

Tegnapi ülésén a kormány áttekintette az árrésszabályozás rendelkezéseit, amelyek hétfőtől lépnek hatályba, és a hét második feléről már ellenőrizni is fogják – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Emlékeztetett: a hatósági beavatkozás az árakba a végső eszköz a kormány kezében, de ha szükség van rá, készek élni vele.

– A kormánynak az a határozott véleménye, amelynek érvényt is szerez, hogy most a háború végéhez közeledve az indokolatlan áremelkedések időszaka véget kell, hogy érjen, ennek véget kell, hogy vessünk. Azt látjuk, hogy ma elsősorban az élelmiszeriparban és az élelmiszerláncoknál a kereskedők rendkívül nagymértékű profittal dolgoznak, de a profitmérték is különböző, a nyereségmérték rendkívül nagymértékben tér el egymástól. Van, ahol ez meghaladja a 40, 60, egyes esetekben a 100 százalékot is, és van, ahol nem éri el a 10 százalékot. Éppen ezért,

ahol a kereskedelmi profit mértéke 10 százaléknál nagyobb volt, ott az áraknak csökkenniük kell, mert az árrés-szabályozás azt jelenti, hogy legfeljebb 10 százalékos kereskedői nyereség az, ami elfogadható, ahol pedig ennél kisebb, ott nem emelkedhetnek az árak.

– mutatott rá a miniszter. Kiemelte: a jövő hét második felétől ellenőrizni is fogják a rendelkezés betartását.

Az ellenőrzés, a vizsgálat nem csak a szabályozással érintett termékekre fog kiterjedni, hanem valamennyi termék árára,

éppen azért, hogy ha ott esetleg megkísérelnék a kereskedők a máshol elszenvedett veszteségeket kiegyenlíteni, akkor a kormány ott is be fog avatkozni – szögezte fel Gulyás Gergely.

Látható és érzékelhető árcsökkenést, továbbá féket fog jelenti az árak további növekedésével szemben a hétfőn életbe lépő árrésszabályozás

– jelentette ki a tárcavezető. A tízszázalékos árrésszabály bevezetése miatt egyebek mellett a tojásnál, a tejfölnél, a lisztnél és a tejnél várható jelentős árcsökkenés.

Macedóniában, Görögországban, Romániában is éltek hasonló intézkedéssel, Horvátországban pedig ennél még szigorúbb szabályokkal is – jelezte. Hangsúlyozta: nem háborút szeretnének a kereskedőkkel, azt várják az intézkedéstől, hogy fékeződik az árak emelkedése. A tervek szerint május végéig lesz érvényben az intézkedés.

A nemzetközi gyakorlatot megnézve vezették be az árrésstopot, a kormány reményei szerint további lépésekre nem lesz szükség – mondta a miniszter újságírói kérdésre. Felhívta a figyelmet: ha egyes kereskedők megpróbálják majd kijátszani a szabályokat, a kormány lépni fog.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A kormány üdvözli az ukrajnai tűzszünetet

Az ukrajnai háború helyzetét is áttekintette a kormány, és értékelték azokat a változások, amelyek Donald Trumpnak köszönhetően álltak be – idézte fel Gulyás Gergely. A tűzszünetről elmondta, hogy a javaslatot Ukrajna is elfogadta, és az Európai Bizottság elnöke is. Emlékeztetett:

tavaly a magyar uniós elnökség kezdetén a magyar miniszterelnök is pontosan ilyen javaslatot tett a nyári békemisszió után.

– Ha mindenki úgy tett volna, ahogy most, akkor életek százezreit menthettük volna meg. Akik tavaly júliusban ezt a javaslatot elutasították, a mostanit pedig üdvözlik, azoknak a lelkén is szárad a gyilkolás – jegyezte meg. Szerinte értelmezhetetlen a szerdai brüsszeli határozat a további fegyverszállításról. Rámutatott: a brüsszeli Európai Bizottság elnökének az a vélt érdeke, hogy Ukrajnának hamarosan az EU teljes jogú tagjává kell válnia. – Önkényessé akarja tenni ezt a folyamatot azok kárára, akik érdem alapon csatlakoznának, a nyugat-balkáni országokat évek óta váratjuk a felvétellel – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Mint mondta, Ukrajna csatlakozása az uniós források elvesztéséhez vezethet, a mezőgazdaság tönkretételét eredményezheti, jelentős élelmiszerbiztonsági kockázatokkal jár, veszélyezteti a munkahelyeket, a nyugdíjrendszert és egészségügyi kockázatokkal is magában hordoz.

– A kormány jóváhagyta az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazást.

Meggyőződésünk, hogy Magyarországon erről az embereknek kell döntenie

– A téma még aktuálisabb, mint gondoltuk azóta, hogy az Európai Bizottság elnöke 2030 előtt Ukrajnát az Unió sorában akarja látni – húzta alá a miniszter.

A véleménynyilvánító szavazás egy kérdést tartalmaz, mindenki egy szavazólapot fog kapni.

Rövidesen a további részletekről is tájékoztatást adnak.

Szóba került az az ügy is, hogy Ukrajna magyar nemzetiségű nagykövete a Magyar Állami Operaházból kitiltatta volna az orosz énekeseket. Meg lehet érteni az ukránok érzelmeit, de nem bűnös egy ország művésze azért, mert az országa háborút visel – vélekedett Gulyás Gergely.

Újságírói kérdésre megerősítette, hogy

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök várhatóan még húsvét előtt ellátogathat Magyarországra,

erről bővebb tájékoztatást csak később fognak adni.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyar Péter újabb botránya

A tárcavezető kitért arra a háborúpárti EP-határozatra is, amelyet Magyar Péter is aláírt. A Tisza Párt elnöke tagadta, hogy aláírta volna a dokumentumot, Gulyás Gergely úgy látja, hogy ez pitiánerség. Felidézte: három feltétele volt, hogy a Tisza Párt beléphessen az EPP-be, és ennek része, hogy támogatni kell Ukrajnát. Ezért teljesen mindegy, hogy Magyar Péter aláírta-e az iratot, vagy sem, ugyanis ha igazat mondana, ki kellene lépniük az Európai Néppártból – tette hozzá.

Ha valaki belép az alkoholista pártba, nem beszélhet az alkoholfogyasztás ellen

– jegyezte meg a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva a miniszter.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre kifejtette: Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök zsírleszívási ügye méltatlan a katonasághoz és méltatlan egy tábornokhoz is. De ha már megtette ezt a Tisza Párt új embere, az eljárást a saját pénzéből kellett volna fizetnie – tette hozzá a miniszter. A Magyar Nemzet felvetésére, hogy a NEAK szerint csak akkor lehet tb-re plasztikai műtétet elvégezni, ha annak egészségügyi oka van, azt mondta: a jogszabályok egyértelműek ebben a tárgyban.

További adómentesség az édesanyáknak

A kormány a korábban bejelentett adócsökkentések után további adócsökkentési javaslatot fogadott el, amelynek értelmében 2026. január 1-jétől az egy gyermekes, harminc évnél fiatalabb anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetni – ismertette Vitályos Eszter. A kormányszóvivő emlékeztetett:

a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját vezeti be a következő időszakban.

Korábban már döntöttek arról, hogy élethosszig tartó szja-mentességet vezetnek be a két- és többgyermekes édesanyák számára. A háromgyermekes édesanyák szja-mentességét egy lépésben 2025 októberétől, a kétgyermekes anyákét négy lépcsőben, 2026 januárjától, fokozatosan vezetik be, így 2030-ra válik teljes körűvé. Emellett a kormány megduplázza a családi adókedvezményt és szja-mentessé teszi a gyedet és a csedet.

Legkésőbb 2026-tól, a két-vagy többgyermekes édesanyák szja-mentességének és a családi adókedvezmény megduplázásának köszönhetően, az átlagkeresettel számolva, mindkét szülő fizetését figyelembe véve, a kétgyermekes családoknál 189 ezer forint marad havonta az eddigi 40 ezer forint helyett, a háromgyermekeseknél 99 ezer forintról 307 ezer forintra nő a kedvezmény, a négy- vagy több gyermekeseknél 241 ezer forintról 373 ezerre emelkedik az összeg.

A már megszületett gyermekek esetén is vonatkozik a harminc év alatti édesanyákra a kormány új döntése az szja-mentességről.

A nyugdíjas otthonfelújítási programról elmondta, hogy már jelentkezhetnek rá az ötezer fő alatti településeken élő idősek.

Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Nem terjed tovább a száj- és körömfájás

Várhatóan csütörtökön befejeződik a száj- és körömfájással érintett állatállomány leölése. Pillanatnyilag úgy tűnik, nem terjedt tovább vírus – számolt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta: folyamatosak a vizsgálatok, máshol fertőzést nem fedeztek fel, ezért lehet, hogy az intézkedések kellően gyorsak voltak ahhoz, hogy eredményesek legyenek.

Az Európai Unió ki is adta azt a bizonyítványt, amely a tagállamoknak kötelezővé teszi a Magyarországról történő behozatalt – közölte a tárcavezető. Hozzátette: Magyarország megfelelően kezelte a megbetegedést, minden állatot, ami a fertőzött telepen volt, leölnek, és a környező tíz kilométeres övezetből sem lehet kivinni semmit.

Az EU-n kívül tizenöt ország állította le a magyar hústermék behozatalát.

Módosítják az Alaptörvényt

A fővárosi drogstratégia inkább támogatja és segíti a drogfogyasztást, miközben Budapesten kétszer annyi a drogra visszavezethető haláleset. Ide vezet a liberális drogpolitika – állapította meg Gulyás Gergely. Szerinte nem arra van szükség, hogy akik rendszeresen drogoznak, azoknak az ehhez szükséges feltételeket biztosítsuk. A kormány komoly szigorításokat tervez a drogfogyasztás visszaszorítása érdekében – emlékeztetett.

Gulyás Gergely a készpénzhasználat védelmével kapcsolatban hangsúlyozta: a világban vannak törekvések rá, hogy minden digitalizált, egy központból követhető és a szabadságot korlátozó legyen. Mindenkinek lehetősége van rá, hogy bankkártyával fizessen, de ez nem jelenti azt, hogy a készpénzes fizetési lehetőséget korlátozni kell. A készpénzes fizetés jogát az Alaptörvényben is rögzítik – emlékeztetett.