Karácsonyék aláírták a dokumentumot, meg kell kezdeniük Rákosrendező rendbetételét

Pénteken sikeresen lezárultak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a BKM közötti tárgyalások a rákosrendezői ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi szerződés jogtechnikai kérdéseiről. A felek minden szükséges dokumentumot aláírtak, hétfőn a fővárosi cég elutalja az első vételárrészletet, másnap pedig megy is be a földhivatalba a BKM tulajdonjogának bejegyzése iránti kérelem – közölte Facebook-oldalán Karácsony Gergely.

Budapest balliberális főpolgármestere tájékoztatott: az adásvételi szerződés szerint 60 napon belül meg kell állapodni a MÁV-val a használati megosztásról, utána egy hónapon belül a terület birtokba kerül, és a fővárosi cég megkezdheti a kommunális hulladék elszállítását. Mint írta, meg kell állapodnunk az állami hulladék elszállításáról és a kármentesítésről is, meg az állami közlekedési beruházásokról, nem beszélve a terület fejlesztéséhez szükséges jogszabály-módosításokról.

Teljesíteni kell a kötelességeket

Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón tájékoztatott: a főváros tulajdonában álló gazdasági társaság bejelentette elővásárlási szándékát a rákosrendezői területre. A kormány ezt tanulmányozta, jogi kérdést kellett tisztázni. A cég nyilatkozata ebben segítséget nyújtott, minden kötelezettséget vállaltak. Gulyás Gergely közölte:

a kormány az elővásárlási jog gyakorlását tudomásul veszi, a vételár kifizetésére a szerződésben írt szabályok szerint köteles a főváros.

A területet meg is kell tisztítani, ezek a kötelezettségek a fővárost terhelik, ahogy a fejlesztési lehetőség is a fővárost illeti meg.

A miniszter tájékoztatott arról is, a dubaji vevő vállalta, hogy 25 milliárd forintból megtisztítja Rákosrendező területét. Szerinte ezt kell majd a BKM-nek is teljesítenie, de elképzelhetőnek tartja, hogy 15-20 milliárd forintból is megoldható ez a feladat. A szerződéses feltételek teljesítésén túl Gulyás szerint a főváros azt csinál a területtel, amit akar.

A Nemzetgazdasági Minisztérium korábban leszögezte, hogy a BKM Zrt.-nek a szerződéskötéstől számított 8 napon belül anyavállalati garanciát vagy egyenértékű biztosítékot kell igazolnia az államnak az első két vételárrészletre, ami összesen 30,5 milliárd forint. A BKM-nek azonban nincs „anyavállalata”. Ezenfelül csak akkor adhat adósságot keletkeztető ügylethez biztosítékot a főváros, amennyiben ezt a kormány engedélyezi.

Ez pedig még egyszer sem fordult elő, amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, talán ezért is lehetséges, hogy a főváros nem is kért az ügylethez hozzájárulást, a kormány azonban március 13-i határozatával kérelem nélkül is megadta az engedélyt. Mindezek után a főpolgármester elküldte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek az anyavállalati garanciával egyenértékű biztosítékról kért nyilatkozatot.

Borítókép: Rákosrendező (Forrás: Facebook)