Huszonnégy magyar divattervező mutatkozik be Milánóban

Immár negyedik alkalommal biztosít megjelenési lehetőséget a kreatívipari szereplőknek a designipar egyik legnívósabb szakmai eseményén a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) a Milan Design Weeken, április 7–13. között – adta hírül lapunkhoz eljuttatott közleményében a vállalat.

Mint írták, a Budapest Select ernyőmárka alatt összesen 24 magyar formatervező, valamint képző- és iparművész mutatkozhat be az URBA építészstúdió által megtervezett térben. Az MDDÜ a Budapest Select építészeti és látványtervezési koncepciójára nyílt ötletpályázatot hirdetett – a pályázat célja olyan kreatív szakemberek felkutatása volt, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek kiállítások tervezésében, valamint a formatervezés és kortárs művészetek területén.

A felhívásra hét koncepció érkezett be a hazai építészirodáktól, amelyekből a szakmai zsűri döntése szerint végül a lakossági, közületi és diplomáciai épületek tervezésében egyaránt jártas belsőépítész-stúdió, az URBA koncepciója került ki győztesen.

A győztes pályaműben a fenntarthatóság és a Milan Design Week 2025 tematikája, a „Connected Worlds” is fontos szempontként jelent meg, amely arra keresi a választ, miként teremthet a design eszköztára kapcsolatot egymástól eltérő (ember alkotta vagy akár mesterséges intelligenciával létrehozott) rendszerek között

– emelték ki.

Mint írták, erre reflektálva a Budapest Select – A VVoven View kiállítás a magyar kreativitást több dimenzióban mutatja be, nemcsak a múlt és a jövő közötti párbeszédet teremti meg, hanem rávilágít a magyar design és iparművészet progresszív és multidiszciplináris jellegére is. A magyar megjelenés a hagyományos kézműves technikákat, a digitális technológiákat, a mesterséges intelligencia szerepét, illetve a fenntarthatóságot is átöleli.

A szelekció olyan termékeket vonultat fel, amelyek érzékenyen reflektálnak korunk kihívásaira, továbbá gondolatébresztőek és innovatívak. A kortárs magyar design- és tárgykultúra 24 kiváló formatervezőjének, illetve képző- és iparművészének alkotásán keresztül a kiállítás egyszerre enged betekintést a magyar tervezők egyedi, egyszerre kísérletező, de a hagyományok iránt tiszteletteljes látásmódjába, ezen túlmenően pedig a közép-európai kortárs design jelenébe.