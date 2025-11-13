Nemcsak rövid, de hosszú távon is jelentős az amerikai látogatás gazdasági sikere

– A legfontosabb, leginkább akut problémát, az amerikai szankciók kérdését sikerült rendezni. Magyarország a földrajzi elhelyezkedésére tekintettel időkorlát nélküli mentességet kap az orosz energiahordozók vásárlását korlátozó intézkedések alól. Ez biztosítja, hogy a rezsiköltségek továbbra is a legalacsonyabbak maradjanak Európában, és ellátási nehézségek se alakuljanak ki – emlékeztetett Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője a múlt pénteki Orbán–Trump-találkozó kapcsán, amelyet lapunk megkeresésére gazdasági szempontból értékelt. Felidézte azt is, a magasabb rezsiárak a háztartások jövedelmi helyzetének rontásán keresztül visszavetnék a fogyasztást, amely az elmúlt időszakban a növekedés egyetlen motorja volt, miközben vállalati oldalon a magasabb energiaárak és az ellátási bizonytalanság a versenyképesség erodálásán keresztül vetné vissza a gazdaság bővülését.

A sikeres amerikai Trump-Orbán-találkozó több szempontból is eredményes volt. Fotó: NurPhoto/AFP/Bryan Dozier

Érkeznek a beruházások

Kitért rá, születtek emellett olyan megállapodások is, amelyek előrevetítve, hosszabb távon járulhatnak hozzá a gazdasági növekedés dinamizálásához. A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt ezúttal nem sikerült tető alá hozni, ennek eleve kisebb is volt az esélye, mert jellemzően hosszabb és részletekbe menő folyamat, azonban mindenképpen pozitívként értékelhető Molnár Dániel szerint, hogy a felek kifejezték szándékukat a megállapodás megkötésére. Az egyezmény újbóli életbe léptetése elősegítené, hogy még több amerikai beruházás érkezzen Magyarországra, illetve az itt lévő cégek is bővítsék kapacitásaikat.

A vezető elemző rámutatott, a hatások mértékét illetően irányadó, hogy a megállapodás nélkül is már kilenc új beruházást bejelentettek az idei évben, százmilliárd forintos nagyságrendben, és a bejelentések alapján várhatóan még újabbakra is lehet számítani az idén, amelyek amellett, hogy munkahelyeket teremtenek, magas hozzáadott értéket előállító kutatási és fejlesztési projekteket is takarnak.

A nukleáris megállapodások is hosszabb távon (minimum öt–tíz év) térülhetnek meg a magyar gazdaságban és biztosíthatják a stabil és kiszámítható növekedést. Az emelkedő energiaigény és a zöldátállás biztosítása miatt a Paks II. beruházás megvalósulása és az amerikai részvétel is kiszámíthatóbb környezetet jelent.

Fontos emellett a kis, moduláris reaktorokról szóló megállapodás is, ezek egy-egy régió, ipari központ ellátását tudják biztosítani olcsó és megbízható módon amellett, hogy segítik a földgáz kiváltását és ezáltal az energiaszuverenitásunk erősítését. Ezek a hatások viszont csak hosszú távon jelenhetnek meg, a tényleges gazdasági eredményeket csupán évek múlva láthatjuk majd.

Emlékezetes, Lantos Csaba energiaügyi miniszter korábban már „Paks III.” létjogosultságáról beszélt, a majdani erőmű kis méretű moduláris reaktorokból állhat, a washingtoni látogatás során pedig eldőlt, ezek amerikai fejlesztésűek lesznek és összesen akár tíz épülhet belőlük. Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő ugyancsak hangsúlyozta további bővítések szükségességét, ő azt mondta, a kis méretű moduláris reaktorok nem Pakson létesülnek, a helyszín kiválasztása viszont gondos tervezést és egyeztetést igényel.

Elhárult a veszély

– Az oktatási együttműködés is hosszabb távon térülhet meg – mutatott rá Molnár Dániel. Az ehhez fogható egyetemek közötti megállapodásoknak rendszerint nehéz számszerűsíteni a hatásukat, azonban a kutatási eredmények, a hazai kutatók előtt megnyíló lehetőségek mindenképpen kedvezőek, támogathatják a gazdaság szintlépését. Az űrkutatás és a védelmi ipar esetében kötött megállapodások is inkább hosszú távon segíthetik a növekedést, lehetőséget biztosítanak a magyar vállalatok számára is, hogy bekapcsolódjanak olyan területekbe, amelyek a következő évtizedekben határozzák majd meg a gazdaság bővülésének ütemét. A potenciálját tekintve az űripar az a terület, amely jelentős kitörési pontot jelenthet – húzta alá a vezető elemző. Ennek kiaknázásához az ország méretéből és adottságaiból fakadóan a magyar vállalatoknak mindenképpen szükségük van a vezető országokkal való együttműködésekre, bekapcsolódva a jelenleg zajló projektekbe.