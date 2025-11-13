kormányzati leálláskormányzatEgyesült Államok

Hamarosan újra működhet az amerikai kormányzat

Több mind negyven nap után végre elérhető közelségbe került az Egyesült Államokban a kormányzati leállás vége. Donald Trump amerikai elnök rábólintott egy megállapodásra, amelynek értelmében január végéig finanszíroznák a kormányzat működését, ezt pedig a szenátus már meg is szavazta. Igaz, kellettek hozzá a demokrata szenátorok is, a képviselőháznak pedig még rá kell bólintania a javaslatra.

Brém-Nagy Márton
2025. 11. 13. 4:55
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
A történelem eddigi leghosszabb kormányzati leállása a végéhez közeledik az Egyesült Államokban, habár a Demokrata Párt radikális képviselői még mindig kitartanak politikai zsarolásuk mellett és inkább szeretnék a kormányzati leállást. Az új javaslatot a szövetségi kormányzat finanszírozásáról november 10-én fogadta el a szenátus, 60-40 arányban, erre azonban még rá kell bólintania a képviselőháznak is. 

A kormányzat hamarosan újra munkához láthat
A kormányzat hamarosan újra munkához láthat. Fotó: Anadolu/Celal Gunes

A megállapodás ugyan csak január 30-ig hosszabbítja meg a szövetségi kormány számára folyósított pénzt, de a Kiegészítő Táplálkozási Segélyprogram (SNAP) keretében folyósított élelmiszersegélyt 2026 szeptemberéig finanszírozná. A több mint negyven napja tartó leállás még októberben kezdődött, miután a Demokrata Párt képviselői nem fogadták el a republikánus többség ajánlatát a finanszírozással kapcsolatban.

A baloldal szerette volna, ha a javaslatot az év végén lejáró egészségbiztosítási támogatások meghosszabbításával fogadják el, azonban a jobboldal külön akarta tárgyalni a kérdést. 

Miután a szenátus nem tudta a szükséges többséget megteremteni, így október elsején a szövetségi kormányzat leállt. Ennek részeként több százezer közalkalmazott is fizetés nélküli szabadságra kényszerült. A november 10-én a szenátusban elfogadott javaslat újraindíthatja a kormányzatot, ehhez azonban szükség volt a demokrata képviselőkre is, ami azonban óriási belső feszültségeket keltett a párton belül, amely még mindig nem heverte ki igazán az elnökválasztási vereséget. 

Dick Durbin, John Fetterman, Catherine Cortez Masto, Maggie Hassan, Tim Kaine, Jackie Rosen és Jeanne Shaheen szenátorok kiszavaztak a párt soraiból, ennek köszönhetően várhatóan még a héten a képviselőház elé kerül a tervezet. 

A republikánusok ezért cserébe vállalták, hogy még decemberben szavaznak az egészségbiztosítási támogatásokról. 

A kiszavazó szenátorokat demokrata párttársaik nem kímélték. Bernie Sanders radikális baloldali szenátor „óriási hibának” nevezte a lépést, ami véleménye szerint felér egy „kapitulációval”. Gavin Newsom Kalifornia kormányzója pedig „szánalmasnak” és „védhetetlennek” nevezte a párttársai döntését.

A javaslatot megszavazó szenátorok jelezték: véleményük szerint több engedményt már nem fognak tenni a republikánus többségnek. Úgy vélik, az amerikai közszolgák, családjaik és mindazok, akiket a leállás érintett, végre fellélegezhetnek.

A politikai zsarolásnak tehát úgy tűnik, vége szakad, ám a javaslatot még a képviselőháznak is jóvá kell hagynia – ez pedig még tartogathat meglepetéseket. A Republikánus Párt jelenleg ugyan többségben van, de ez csak három főt jelent a gyakorlatban, ami igen szűk teret hagy a hibára. Megnyugtató, hogy Donald Trump amerikai elnök már korábban jelezte, jónak találja a megállapodást, így támogatja azt. Ezek alapján feltételezhető, hogy a republikánus képviselők eleget tesznek majd kötelességüknek, és megszavazzák a javaslatot. 

Ezután már csak Donald Trump aláírása kell, és a kormányzat fogaskerekei ismét működésbe lépnek. A megállapodás értelmében egyébként a közalkalmazottak visszamenőleg is megkapják majd a bérüket. 

Mike Johnson házelnök a szenátusi szavazás után már intézkedett is, és a több mint egy hónapja nem ülésező képviselőház tagjainak 36 órás szavazási értesítést küldött. 

„Kijelentem a nyilvánvalót: minden kollégámnak – republikánusoknak és demokratáknak egyaránt – vissza kell térnie Washingtonba” – nyilatkozta Johnson. A házelnök emellett elmondta: már szerdán délután szeretné szavazásra bocsátani a tervezetet és a Fehér Házba küldeni azt aláírásra. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

