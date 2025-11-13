Hamarosan újra működhet az amerikai kormányzat

A történelem eddigi leghosszabb kormányzati leállása a végéhez közeledik az Egyesült Államokban, habár a Demokrata Párt radikális képviselői még mindig kitartanak politikai zsarolásuk mellett és inkább szeretnék a kormányzati leállást. Az új javaslatot a szövetségi kormányzat finanszírozásáról november 10-én fogadta el a szenátus, 60-40 arányban, erre azonban még rá kell bólintania a képviselőháznak is.

A kormányzat hamarosan újra munkához láthat. Fotó: Anadolu/Celal Gunes

A megállapodás ugyan csak január 30-ig hosszabbítja meg a szövetségi kormány számára folyósított pénzt, de a Kiegészítő Táplálkozási Segélyprogram (SNAP) keretében folyósított élelmiszersegélyt 2026 szeptemberéig finanszírozná. A több mint negyven napja tartó leállás még októberben kezdődött, miután a Demokrata Párt képviselői nem fogadták el a republikánus többség ajánlatát a finanszírozással kapcsolatban.