Lehetséges nyolc órányi pihenés tíz perc alatt?

Azt állítják ez az egyszerű gyakorlat életet menthet.

Takács Eszter
2025. 11. 13. 5:40
Forrás: pexels.com
Vírusként terjedő hír a közösségi médiában és egyre több influenszer is posztol a 10 perces lábemelés trendről. Ez az egyszerű, otthon is végezhető gyakorlat számos jótékony hatással bír: segít relaxálni, javítja az alsó végtagok vérkeringését és csökkenti az ödémát.

A napi lábemelés csodákat tehet

Ennek az egyre népszerűbb 10 perces lábemelés gyakorlatnak az a lényege, hogy a lábakat a falnak támasztva vagy a levegőbe emelve 90 fokban tartjuk néhány percig.

A tudományos kutatások igazolják, hogy a keringésre és az érrendszerre is jótékony hatása van. Ez a gyakorlat javíthatja a véráramlást, csökkenti az alsó végtagi duzzanatot, támogatja a szívműködést és enyhíti a visszérbetegségben szenvedők tüneteit. Az ülőmunkát végzőknek is ajánlott ez a napi 10 perces gyakorlat.

Bár az az ígéret, hogy 10 perc alatt 8 órát pihenhetünk túlzónak tűnhet, a kutatások mégis bizonyítják, hogy egy rendkívül jótékony hatású gyakorlatról van szó.

Mikroedzés a jobb közérzetért

  • feküdjünk hanyatt az ágyban vagy a padlón
  • emeljük fel mindkét lábunkat úgy, hogy a szemmagasság felett legyen
  • használjunk párnát vagy díszpárnát a lábak kényelmes megtartásához
  • szánjunk 10 percet egy alkalomra

Mik az ülőmunka káros hatásai?

Ha irodai ülőmunkát végzünk, naponta több órát autózunk vagy otthon sokat tartózkodunk a számítógép mellett, tapasztalhatjuk, hogy a gerincünket, az ízületeinket és izmainkat komoly terhelés éri, emiatt gyakori a hát-, nyak- vagy derékfájás és a porckopás. Az ülőmunka keringési problémákhoz is vezethet, mint visszér betegség, szív- és érrendszeri problémák, anyagcsere-zavarokat is okozhat (elhízás, cukorbetegség), és akár mentális problémákat (koncentrációzavar, rossz közérzet) is előidézhet. A leggyakoribb mozgásszervi panaszok a helytelen testtartásból és a mozgáshiányból fakadnak, míg a többi probléma a keringés lassulásával és az elégtelen fizikai aktivitással kapcsolatos.

Több tanulmány is alátámasztja, hogy a lábak felemelése kb 40-45 százalékkal növelte a véráramlását a krónikus vénás elégtelenségben szenvedőknél. Ez az egyszerű gyakorlat segít csökkenteni az alsó végtagok vénáiban lévő nyomást, ami különösen hasznos visszérben, lábfekélyben vagy krónikus vénás elégtelenségben szenvedők számára. Ezt a javulást a megnövekedett mikrokeringési áramlási sebességnek tulajdonították.

Csökkent a folyadék felhalmozódás és a duzzanat, mert a lábak felemelése segít elvezetni a felesleges folyadékokat az alsó végtagokból, így enyhülnek a lábdagadás miatti és ödémás panaszok.

A Journal of Korean Foot and Ankle Society című folyóiratban megjelent tanulmány a lábak felemelési magasságának a duzzanat csökkenésére gyakorolt hatását vizsgálta posztoperatív akut bokatörésben szenvedő betegeknél. A tanulmány megállapította, hogy akár alacsonyabban, akár magasabban (90 fokban) emelték meg a lábukat a betegek, ez a gyakorlat hatékonyan csökkentette a láb duzzanatát és a fájdalmát.

A BMC Anesthesiology folyóiratban megjelent tanulmány szerint a gerincvelői érzéstelenítés során végzett passzív lábemelés jelentősen csökkentette a poszturális hipotenzió (alacsony vérnyomás) előfordulását.

Azoknak a nőknek, akik rendszeresen végezték ezt a gyakorlatot, mintegy 50 százalékkal kevesebbszer esett le a vérnyomásuk, mint azoknál, akik nem.

Kutatások igazolják tehát, hogy a napi 10 perces lábemelés segít fenntartani az ideális vérnyomást, támogatja az egészséges szívműködés és csökkenti az alacsony véráramlással járó ájulást. Ez az átfogó folyamat segíthet a testünknek, hogy jobban érezzük magunkat, elősegíti a relaxáció és a nyugalom érzését.

A lábemelés alapvetően egy biztonságos gyakorlat, de egyesek számára mégis kockázatos lehet. A trombózisban vagy súlyos szív-és érrendszeri betegségben szenvedőnek, a várandós kismamáknak, a magas vérnyomásban szenvedőknek és olyanoknak, akiket nemrég műtöttek konzultálni kell az orvosukkal mielőtt elkezdenék ezt a gyakorlatot.

 

