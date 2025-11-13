Lehetséges nyolc órányi pihenés tíz perc alatt?

Vírusként terjedő hír a közösségi médiában és egyre több influenszer is posztol a 10 perces lábemelés trendről. Ez az egyszerű, otthon is végezhető gyakorlat számos jótékony hatással bír: segít relaxálni, javítja az alsó végtagok vérkeringését és csökkenti az ödémát.

A napi lábemelés csodákat tehet

Ennek az egyre népszerűbb 10 perces lábemelés gyakorlatnak az a lényege, hogy a lábakat a falnak támasztva vagy a levegőbe emelve 90 fokban tartjuk néhány percig.

A tudományos kutatások igazolják, hogy a keringésre és az érrendszerre is jótékony hatása van. Ez a gyakorlat javíthatja a véráramlást, csökkenti az alsó végtagi duzzanatot, támogatja a szívműködést és enyhíti a visszérbetegségben szenvedők tüneteit. Az ülőmunkát végzőknek is ajánlott ez a napi 10 perces gyakorlat.

Bár az az ígéret, hogy 10 perc alatt 8 órát pihenhetünk túlzónak tűnhet, a kutatások mégis bizonyítják, hogy egy rendkívül jótékony hatású gyakorlatról van szó.

Mikroedzés a jobb közérzetért

feküdjünk hanyatt az ágyban vagy a padlón

emeljük fel mindkét lábunkat úgy, hogy a szemmagasság felett legyen

használjunk párnát vagy díszpárnát a lábak kényelmes megtartásához

szánjunk 10 percet egy alkalomra

Mik az ülőmunka káros hatásai?

Ha irodai ülőmunkát végzünk, naponta több órát autózunk vagy otthon sokat tartózkodunk a számítógép mellett, tapasztalhatjuk, hogy a gerincünket, az ízületeinket és izmainkat komoly terhelés éri, emiatt gyakori a hát-, nyak- vagy derékfájás és a porckopás. Az ülőmunka keringési problémákhoz is vezethet, mint visszér betegség, szív- és érrendszeri problémák, anyagcsere-zavarokat is okozhat (elhízás, cukorbetegség), és akár mentális problémákat (koncentrációzavar, rossz közérzet) is előidézhet. A leggyakoribb mozgásszervi panaszok a helytelen testtartásból és a mozgáshiányból fakadnak, míg a többi probléma a keringés lassulásával és az elégtelen fizikai aktivitással kapcsolatos.

Több tanulmány is alátámasztja, hogy a lábak felemelése kb 40-45 százalékkal növelte a véráramlását a krónikus vénás elégtelenségben szenvedőknél. Ez az egyszerű gyakorlat segít csökkenteni az alsó végtagok vénáiban lévő nyomást, ami különösen hasznos visszérben, lábfekélyben vagy krónikus vénás elégtelenségben szenvedők számára. Ezt a javulást a megnövekedett mikrokeringési áramlási sebességnek tulajdonították.