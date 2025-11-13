Konzervatív, de egyben modern – ma százötven éve született Klebelsberg Kunó

Gróf Klebelsberg Kunó – aki 1875. november 13-án született Magyarpécskán, a mai Románia területén – politikai pálya felé vezető útja a századforduló éveiben indult. 1907-ben már a miniszterelnökség nemzetiségi osztályát vezette, majd Tisza István kormányában a vallás- és közoktatási államtitkár lett. Már ekkor megfogalmazta kulturális és oktatáspolitikai reformgondolatait. A magyar nemzet jövőjét a műveltségben látta. 1917-ben a Magyar Történelmi Társulat elnökévé választották, s székfoglaló beszédében a tudomány magas szintű művelését nevezte meg a nemzeti felemelkedés zálogaként. A háború utáni összeomlás éveiben, a trianoni békediktátum utáni Magyarország újjászervezésében már a politikai élet egyik meghatározó alakjaként vett részt.

Bethlen István miniszterelnök kabinetjében előbb belügyminiszterként, majd kilenc éven át kultuszminiszterként szolgálta az országot. Vallás- és közoktatásügyi miniszterként kibontakozó munkássága a magyar kultúrtörténet egyik legemlékezetesebb korszakát alapozta meg. Az 1920-as évek elején Magyarország komoly válságban volt. A trianoni döntés következtében a történelmi Magyar Királyság területének kétharmada, lakosságának több mint fele az új határokon kívülre került. A határon túl maradt magyar értelmiség tömegei – tanítók, papok, hivatalnokok, tanárok – elveszítették megélhetésüket, s ezerszám kényszerültek az anyaországba menekülni. Klebelsberg előtt kettős kihívás állt. Egyrészt munkát és szellemi-anyagi biztonságot kellett adnia ennek a gyökér- és háttérvesztett rétegnek, másrészt meg kellett teremtenie annak a lehetőségét, hogy a magyar szellemi élet új központjai megszülessenek. A csehszlovák, román és délszláv hatóságok ugyanis a magyar kulturális intézmények üldözésével próbálták megszilárdítani saját nemzetállami identitásukat. Ennek jegyében például a pozsonyi és a kolozsvári egyetemet egyaránt elűzték.

Klebelsberg gondolkodását két nagy eszmei pillér határozta meg: a neonacionalizmus és a kultúrfölény. A neonacionalizmus nem agresszív, hanem építő jellegű nemzeti program volt: célja az öntudatos magyar polgárság és parasztság megerősítése. Úgy vélte, a nemzet igazi ereje nem a hadseregben, hanem az iskolákban rejlik. Az analfabetizmus fölszámolása és a népoktatás fejlesztése volt elsődleges célja. Ennek szellemében tíz év alatt több mint ötezer új népiskolai egységet (iskolákat, tanítói lakásokat, sportpályákat) építtetett. A vidéki rétegek fölemelkedését nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi és kulturális értelemben is a nemzet jövője kulcsának tekintette. A kultúrfölény eszméje pedig a trianoni Magyarország új önmeghatározását szolgálta.

Klebelsberg hitt abban, hogy ha az ország területét és anyagi erejét el is vették, a szellemi fölény visszaszerezheti a nemzet becsületét. Az oktatás, a tudomány és a művészet terén akarta bebizonyítani a világnak, hogy a magyarság önálló, értékes kultúrát hordoz. A trianoni hadsereg-korlátozások miatt fölszabaduló költségvetési forrásokat a kultúra szolgálatába állította: múzeumok, könyvtárak, iskolák, kutatóintézetek és külföldi magyar intézetek sora jött létre Berlinben, Bécsben, Rómában, Párizsban.

Klebelsberg nemzeti alapú oktatás-, tudomány- és művészetpolitikájában központi szerepet kapott a külföldi ösztöndíjrendszer is. Fiatal magyar tudósok és művészek tucatjait támogatta, hogy a legfejlettebb nyugat-európai országokban tanuljanak, majd tudásukat hazahozzák. Meggyőződése volt, hogy csak a nemzetközi rangra emelt magyar tudomány képes megteremteni az ország szellemi önállóságát. Ezen megfontolásai helyességének egyik legfényesebb bizonyítéka Szent-Györgyi Albert sikere. Klebelsberg támogatásával végezte Szegeden azokat a kutatásokat, amelyekért 1937-ben Nobel-díjat kapott – mind a mai napig egyetlen magyar tudósként, aki Magyarországon folytatott munkájáért részesült ebben az elismerésben.