Nagy Attila TiborFideszelemzőválasztási eredményekMagyar Péter

Újabb baloldali elemző szállt bele páros lábbal Magyar Péterbe, szerinte a Fidesz nyeri a választást + videó

Nagy Attila Tibor erős gyomrost adott a Tisza elnökének.

Munkatársunktól
2025. 11. 13. 4:50
Fotó: Máté Krisztián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nem két-három százalékpontos hibahatáron belüli tévedésekről van szó, hanem öt-hat, tíz vagy tizenöt százalékpontos tévedésekről” – vélekedett Nagy Attila Tibor, aki a Heti TV-ben fejtette ki álláspontját a közelgő választások eredményét illetően. A baloldali elemző szerint abban igazuk van a közvélemény-kutató cégeknek, hogy ki áll az első két helyen, a vita sokkal inkább abban rejlik, hogy a Fidesz vagy a Tisza Párt áll-e az első helyen. 

Én azt gondolom, én most ki merem jelenteni anélkül, hogy meg merném jósolni a választások eredményét, de azt kijelentem, hogy most jelenleg szerintem a Fidesz–KDNP áll jobban, mint a Tisza

– jelentette ki, majd újabb kegyelemdöfést mért a Tisza elnökére és úgy fogalmazott: „Szerintem a Fidesznek van nagyobb esélye a választások megnyerésére” – tette hozzá.

@heti_tv

A FIDESZ-nek van nagyobb esélye a választásokon!? Teljes adás a YouTube-on: Heti TV #nekedbe #neked #magyarország #foru #politika

♬ eredeti hang – heti_tv - heti_tv

Gyors léptekkel halad előre a Fidesz–KDNP

Hiába járta az országot egy kartonbabával Magyar Péter, a szerencsétlenebbnél szerencsétlenebb nyilatkozatok, az adatszivárgási botrány, a sorkatonaság bevezetése és a nyugdíjcsökkentésre vonatkozó terveik sem tettek jót a párt népszerűségének – derült ki az Alapjogokért Központ legutóbbi elemzéséből, amely rámutat: 

a nyári időszak után a kampánystartot és az októbert is a Fidesz–KDNP nyerte meg. 

A választási véghajrá előtti hatodik hónapot a Fidesz–KDNP tudta tematizálni, többek között a Tisza Párt újabb elszólásokkal jelentkező politikusainak és szakértőinek hathatós közreműködésével. A botrányok lerántották a leplet a Magyar Péter mögött álló, korábban Márki-Zay Pétert is támogató baloldali erőközpontok szerepéről is: 

a külföldről finanszírozott médiumok, valamint a manipulációs kerekasztal tagjai igyekeznek elhallgatni és centristaként bemutatni a Tisza Pártot a sorozatos hibák ellenére is. 

Az elemzésben arra is rámutattak, hogy a kormánypártok nemcsak az utcán mutattak nagyobb erőt október 23-án, hanem az online térben is, mindezek mellett pedig Orbán Viktor politikai teljesítménye, találkozója XIV. Leó pápával és az olasz konzervatív politikai vezetőkkel, valamint az amerikai elnöki látogatás is egyértelműen a Fidesz–KDNP javára billentette a mérleg nyelvét.

Az összegzés szerint a jobboldali erők országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatná, míg a Tisza Pártra csak 42 százalékuk voksolna.

 

A Fidesz–KDNP előnyét bizonyítja a  Magyar Társadalomkutató mérése is, amely szerint a Fidesz–KDNP stabilan őrzi vezető pozícióját: a kormánypártok stabilitása megkérdőjelezhetetlen, a Fidesz–KDNP-re az aktív szavazó pártválasztók közel fele (47 százalék) adná le a voksát, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékon áll, és immár hónapok óta nem tudja ledolgozni a nyolc százalékpontos hátrányát, amely a korábbi politikai lendület kifulladását mutatja. A kiábrándult tiszások elsősorban a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál (4 százalék) és a Mi Hazánknál (6 százalék) vigasztalódnak és találtak új politikai otthonra. A Demokratikus Koalíció viszont tovább gyengült: a Dobrev Klára vezette párt már csak kettő százalékon áll.

A Real-PR legutóbbbi felmérése is a fentieket erősíti, a méréseik szerint a Tisza Pártnak stagnál, 40 százalékon áll jelenleg a támogatottsága, kormánypártok viszont erősödtek a pártok versenyében. A kutatás rámutat, hogy míg a Fidesz–KDNP népszerűsége folyamatosan duzzad, úgy a baloldali pártok többsége a fennmaradásért küzd: Mi Hazánk Mozgalom még mindig a bejutási küszöbön, öt százalékon áll, a Demokratikus Koalíció viszont egyre távolodik tőle, két százaléknál mozog. A Kétfarkú Kutyapárt népszerűsége tavaly november óta változatlan, továbbra is három százalékon áll.

A Real-PR elemzése rámutat, amíg a Fidesz–KDNP növelte támogatottságát, Magyar Péter pedig egy helyben áll. A kutatásban a vidék–főváros tengelyét is vizsgálták, amelyben a hagyományosnak mondható tendenciák figyelhetők meg:

Budapesten a Tisza, vidéken a Fidesz őrzi első helyét. A fővárosban a Tisza Párt 49, a Fidesz 40 százalékos támogatottsággal rendelkezik, míg vidéken a kormánypártok 51 százalékon, Magyar Péter pártja pedig 38 százalékon áll – fejtették ki.

 

A XXI. Század Intézet felmérése szintén megerősíti, hogy magabiztosan vezet a Fidesz. A szervezet kutatása azt is kimutatta, hogy négypárti parlament alakulna.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu