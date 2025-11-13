Újabb baloldali elemző szállt bele páros lábbal Magyar Péterbe, szerinte a Fidesz nyeri a választást + videó

„Nem két-három százalékpontos hibahatáron belüli tévedésekről van szó, hanem öt-hat, tíz vagy tizenöt százalékpontos tévedésekről” – vélekedett Nagy Attila Tibor, aki a Heti TV-ben fejtette ki álláspontját a közelgő választások eredményét illetően. A baloldali elemző szerint abban igazuk van a közvélemény-kutató cégeknek, hogy ki áll az első két helyen, a vita sokkal inkább abban rejlik, hogy a Fidesz vagy a Tisza Párt áll-e az első helyen.

Én azt gondolom, én most ki merem jelenteni anélkül, hogy meg merném jósolni a választások eredményét, de azt kijelentem, hogy most jelenleg szerintem a Fidesz–KDNP áll jobban, mint a Tisza

– jelentette ki, majd újabb kegyelemdöfést mért a Tisza elnökére és úgy fogalmazott: „Szerintem a Fidesznek van nagyobb esélye a választások megnyerésére” – tette hozzá.

Gyors léptekkel halad előre a Fidesz–KDNP

Hiába járta az országot egy kartonbabával Magyar Péter, a szerencsétlenebbnél szerencsétlenebb nyilatkozatok, az adatszivárgási botrány, a sorkatonaság bevezetése és a nyugdíjcsökkentésre vonatkozó terveik sem tettek jót a párt népszerűségének – derült ki az Alapjogokért Központ legutóbbi elemzéséből, amely rámutat:

a nyári időszak után a kampánystartot és az októbert is a Fidesz–KDNP nyerte meg.

A választási véghajrá előtti hatodik hónapot a Fidesz–KDNP tudta tematizálni, többek között a Tisza Párt újabb elszólásokkal jelentkező politikusainak és szakértőinek hathatós közreműködésével. A botrányok lerántották a leplet a Magyar Péter mögött álló, korábban Márki-Zay Pétert is támogató baloldali erőközpontok szerepéről is:

a külföldről finanszírozott médiumok, valamint a manipulációs kerekasztal tagjai igyekeznek elhallgatni és centristaként bemutatni a Tisza Pártot a sorozatos hibák ellenére is.

Az elemzésben arra is rámutattak, hogy a kormánypártok nemcsak az utcán mutattak nagyobb erőt október 23-án, hanem az online térben is, mindezek mellett pedig Orbán Viktor politikai teljesítménye, találkozója XIV. Leó pápával és az olasz konzervatív politikai vezetőkkel, valamint az amerikai elnöki látogatás is egyértelműen a Fidesz–KDNP javára billentette a mérleg nyelvét.