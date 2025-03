Rapid délutáni friss – A botrány ára + videó

Gajdics Ottó szerint helyes a Momentum és Hadházy büntetése, de ez kevés. Mint fogalmazott, abban bízik, hogy majd perek is elindulnak, mert ez nem csak egy sima balhé volt, hanem felmerül a közveszélyokozás és az egészségkárosítás is. Hozzátette, a Momentumnak már nincs sok ideje, ők csak az Alinszkij-módszert és Szrgya Popovics kiskátéját lapozgatják. Megjegyezte azt is, mit is várhatnák azoktól, akiknek már az óvodában is áthúzott olimpiai ötkarika és füstbomba volt a jele.

Gábor Márton kollégánkat az is nagyon felháborította, hogy alig szabta ki a házelnök a büntetést, azonnal beindult a kalapozás, hogy a választóik adják össze a Momentumra kirótt bírság összegét, valamint a „hídfoglaló” Hadházy Ákos is előhúzta a zsebéből a számlaszámát. Újságírónk kiemelte, senki sem kényszerítette törvénysértésre a képviselőket.

Kollégáink áttértek a hétvégi időközi országgyűlési képviselő választásra, a körzet speciális, ugynis Újpest mellett Angyalföld egy része is ide tartozik. A voksolást azért kell megtartani, mert Varju László elvesztette mandátumát, ugyanis jogerősen elítélték azért a randalírozásért, amit az MTVA székházában követett el korábban, valamint választási csalásra való felbujtást is elkövetett. Mindezek ellenére ismét elindul a választáson vasárnap a DK-s politikus. Gajdics , ahogy tőle megszokhattuk, tömören megfogalmazta, hogy ezekre a tyúkólat se bízná rá. Pikírt őszinteség a Rapidban, tartsanak velünk.