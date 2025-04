„Állati” jó iskola 

Lipton egy bichon havanese fajtájú kutya. Ő vitathatatlanul az iskola legnépszerűbb lakója. A Magyar Nemzet látogatásakor leplezték le az eb fából készült szobrát, amely az aulában kapott helyet, az egyik fafaragó apuka, Beretvás Csanád szobrász vállalta a mű elkészítését. Lipton amolyan terápiás kutya, jól kiképzett, nyugodt és békés. Mellesleg ő az intézmény „kutyigazgatója”, ahogy a gyerekek nevezték el. A kiskutya ott gyalogolt a srácok között, tűrve a folyamatos simogatásokat.

Fotó: Havran Zoltán

Azonban a program lényege messze túlmutat azon, hogy egy aranyos kiskutyát lehessen simogatni. Valójában egy olyan élményt kínál, amelyben a gyerekek érzelmi kapcsolódást élhetnek át, megnyugvást találhatnak és közelebb kerülhetnek az állatokkal való harmonikus együttélés örömeihez. Lipton jelenléte csak a kapu egy mélyebb, szeretetteljesebb tapasztalás felé - egyfajta híd az emberek és a természet között, amely mosolyt csal az arcokra és melegséget a szívekbe. Mint Kálmán Csilla és Tóth Györgyi, a program felelősei elmondják, hogy 2024-ben nyerte el az intézmény az Állatbarát Iskola és az év Állatvédő Általános Iskolája II. helyezett címet, amely egy állami program az Igazságügyi Minisztérium, az Állatvédelem Oktatásért Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem szakmai felügyeletével, megfelelő keretrendszerrel és feladatokkal. Két arany minősítést kaptak az idén a program során és elnyerték az Állatbarát Bázisintézmény címet is. Céljuk, „örökös Állatbarát Iskola” legyenek.

Fotó: Havran Zoltán

Ez viszont természetesen kevés ahhoz, hogy a gyerekeket közel hozzák az állatvédelemhez. A programot értékkel és tudással kell megtölteni. Az iskolában hatfős munkacsoport alakult, hogy a szigetújfalui tanulókat sikeresek be tudják vonni a programba. Elmondásuk szerint nagyon élvezik a tanárok és a diákok is a közös munkát, és már első osztálytól kezdve megtanítják az állatok tiszteletét, és a felelős állattartást a gyerekeknek.

Az iskolában két kutya teljesít szolgálatot, a fiatalabb, Morton aznapra kimenőt kapott, még képzés alatt áll. Az ötödik osztályosok egy hörcsöggel osztják meg az osztálytermüket. Iskolai szünetekben a tanulók hazaviszik és otthon gondoskodnak a jólétéről. A gyerekek felelősek a kis rágcsáló élelmezéséért, egyikük fel is hívja a figyelmet, mennyire telerakja a pofazacskóját Diego. Egy másik osztály lakója egy görög teknős, ő nyilván kicsit kevésbé aktív, de ugyanolyan fontos feladat gondozni. Az udvaron két nyúl is él, Pihe és Puha, a mindennapi gondozásuk szintén az osztályok feladata beosztás szerint. Mór, a befogadott nimfa papagáj a tanáriban lakik, és napi szintű trillázással hallatja a hangját. Így a pedagógusoknak is jut szerep az állatgondozásban.

Fotó: Havran Zoltán

Mint azt Mondrák Zsuzsanna, a programért felelős munkacsoport meseterápiával is foglalkozó tagja elmondta, egyik speciális nevelési igényű diákja egy erdei kirándulás alkalmával beszélt vele szépen, összefüggő mondatokban az állatokhoz fűződő kapcsolatáról, nagy örömet szerezve ezzel a pedagógusnak.

Ő nehezen nyílik meg, nem fog soha hosszas beszédeket tartani, viszont a természetben láthatóan képes volt megosztani a gondolatait. Ha egyetlen ilyen eredményt elérünk, szerintem már megérte a munka

– mesélte a szakember. Persze meg kell említeni, hogy a szigetújfalui gyerekek nem nagyvárosiak. Itt a diákok többségének élő kapcsolata van az állatokkal, nagyon sokan horgásznak, kutyát-macskát tartanak, öt perc séta alatt jutnak el a Dunához.

Lipton kutya a látogatás során végig a nevelőkkel együtt mozgott, odasétált a diákokhoz, más állatokhoz. Rákérdeztem, ez mindig így van-e, hogy a kutya az iskola felügyelőjeként viselkedik.

Ugyan, dehogy, csak most, hogy bemutassuk. Azért ez egy iskola, nem állatsimogató

– mutat rá Tóth Györgyi a feladatok megfelelő sorrendjére. Vagyis át lehet esni a ló túloldalára, ha nem megfelelően töltik meg tartalommal a kereteket, de náluk egyértelműen jó helyen vannak a hangsúlyok, azaz az állatvédelmi program segít a diákoknak jobb emberré válni amellett, hogy az oktatási-nevelési feladatok mindig elsőrendűek lesznek.

Borítókép: Lipton, az iskola közös kutyája (Fotó: Havran Zoltán)