Gyurcsány emberei maradhatnak a fővárosi cégek élén

A gyurcsányista cégvezetők egyike

Mártha Imre, a Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatója és a MOHU Budapest vezetője.

A menedzser már a Gyurcsány-korszakban is jól fizető tisztséget viselt. Mártha Imre 2008 májusában, nem sokkal az SZDSZ-kormányból való kilépése után lett az MVM vezérigazgatója, bár Gyurcsány Ferenc már márciusban bejelentette, hogy leváltja Kocsis Istvánt. A Mártha Imrét kinevező közgyűlésen az MVM feldarabolásáról is döntés született, és Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy a társaság teljes vezetését is azért cserélték le (egy kivételével csak kívülről érkezett igazgatósági tagokat választottak be), hogy ez az új szemlélet, azaz az energiamonopólium felszámolása teret nyerhessen az MVM irányításában.