Ezt gondolja a kormánybiztos a drogfogyasztók „túlzó” büntetéséről

Hatékonyan segíti majd a rendőrség munkáját, valamint jelentős elrettentő, megelőző hatása is lehet – jelentette ki lapunknak a kábítószer-használat elleni törvénycsomagról Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a politikus ma benyújtotta a droghasználat elleni új törvénycsomagot, amely alapvetően változtat a hatályos büntető törvénykönyv rendelkezésein. Vagyis a jövőben kábítószernek minősülnek a jelenleg hatályban lévő szabályozás szerinti, a jogszabályban meghatározott listákon szereplő hagyományos kábítószerek, továbbá az ugyancsak a jogszabályban meghatározott listákon feltüntetett új, pszichoaktív anyagok is.

Drog elleni új törvénycsomagot nyújtottak be az Országgyűlésnek (Fotó: City Magazin/Ványi Ákos Árpád)

A törvénycsomag számos további szigorítást is tartalmaz, amely például érinti az elterelés lehetőségét is: a javaslat szerint a jövőben csak az élhet vele, aki elmondja a hatóságoknak, kitől és milyen körülmények között vette a kábítószert. Horváth László lapunknak rámutatott:

ezt a büntetlenséget biztosító lehetőséget eddig korlátlanul lehetett használni, azonban ha elfogadják a törvénycsomagot, akkor ez megváltozik.

– Azt elvárhatja a társadalom, ha valaki ilyen mentességet és segítséget kap, akkor azt ne pusztán a büntetés elkerülésére használja, hanem arra, amire ez létrejött: a függőség megszüntetésére – húzta alá. Hozzátette:

a törvényjavaslat egy olyan elemmel is bővült, amely szerint elterelésre csak az mehet, aki segíti a rendőrség munkáját és segíti felderíteni azt, akitől a kábítószert beszerezte.

A kormánybiztos elmondása szerint ennek kiegészítésére szolgál – a többi között – a törvénycsomag azon része, amely szerint az, aki az elterelés reményében hazudik a hatóságoknak, „hamis vád bűntettét követi el”. – Ez biztonsági intézkedésként is szolgálhat olyan esetekre, ha a gyanúsított estleg hamisan vádolna meg valakit – tette hozzá.

A kábítószer-fogyasztók áldozatok?

Horváth László reagált azokra a kritikákra is, miszerint a kábítószer-fogyasztók aránytalanul nagy büntetést kapnak az országos nagy drograzzia óta. Mint fogalmazott, a kábítószer-használat nem veszélytelen dolog, sokszor együtt jár a bűnelkövetéssel. Emlékeztetett: rengeteg példa van arra, hogy a kábítószer-használó maga is olyan állapotba kerül, hogy félelmet kelt és mások testi épségét veszélyezteti.

„Sokszor azért tör be, azért lop, azért foszt ki embereket, hogy egyrészt pénzhez jusson, majd abból rögtön kábítószert vegyen, vagy pedig egyenesen kábítószer hatása alatt követi el az előbb felsorolt ügyeket”

– magyarázta, majd rámutatott: tehát a szerhasználó sokszor nemcsak magát, hanem a családját és a környezetét is roncsolja. – Megértem azokat, akik szerint a kábítószer használója az áldozat, de vannak más áldozatok is: akiket a bedrogozott emberek bántanak. Nekik is vannak jogaik, ők is védelmet érdemelnek az államtól – szögezte le a kormánybiztos.