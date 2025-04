Márki-Zay Péter budapesti céget bízott meg a hódmezővásárhelyi főtér felújításával, komoly kár érhette a várost

A Legfőbb Ügyészség is figyelemmel kíséri a hódmezővásárhelyi önkormányzat által az ottani Kossuth tér felújítása érdekében indított beruházással kapcsolatos büntetőügyet – értesült több, hivatalos forrásból a Promenad24. Márki-Zay Péterék balsikerű főtéri projektje kapcsán mintegy 75 millió forint kár érte a megyei jogú várost, a rendőrség gőzerővel vizsgálja a történteket.

Az ügy előzménye, hogy a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást a vásárhelyi önkormányzat Kossuth téri beruházásával kapcsolatban.

A büntetőeljárást információik szerint szorosan felügyeli a Legfőbb Ügyészség, illetve a legfőbb ügyész is, folyamatosan zajlanak a kihallgatások.

Arról egyelőre nincs információ, hogy meghallgatták-e már a nyomozók a Trigon Home Kft.-vel kötött 2023-as szerződések kapcsán Márki-Zay Péter polgármestert vagy Angyal Zsolt jegyzőt.

Emlékezetes: az összesen több mint 250 millió forintosra tervezett főtéri beruházás mindkét részelemét a Trigon Home Kft. nyerte el még 2023 nyarán. Az önkormányzat a törvény szerint kötelező minimum 5 százalék helyett 30 százalékos előleget biztosított a budapesti vállalkozásnak, mely így mintegy 75 millió forintot tehetett zsebre.

A szerződést az Angyal Zsolt jegyző vezette hivatal készítette elő, s Márki-Zay Péter írta alá a fővárosi céggel. A város busás előleget fizetett, a Kossuth teret szétbombázták, majd lényegében „megléptek”, nem végezték el a beruházást a vállalt időpontra, 2024 nyarára, ráadásul az alvállalkozókat sem fizették ki.

Az ótemplom körüli rész rendbetételét az önkormányzat cége vette át és fejezte be tavaly, míg a sarokház előtti terület felújítását a szegedi Ferroép Zrt. nyerte el, s 2025. július közepére kell elkészülnie a munkával.

Az ügyben egymásnak ellentmondó információk hangzottak el. Petrovics György aljegyző a tavaly novemberi közgyűlésen azt mondta: szó sincs arról, hogy az önkormányzat elrontotta volna a kontraktust, szerinte a szerződés szabályos volt, és a város nem tehet arról, hogy a vállalkozó nem tartotta be a megállapodást. Ugyanakkor Márki-Zay Péter polgármester ugyanazon a testületi ülésen és az előtt is több alkalommal elismerte, hogy a szerződés nem volt megfelelő, hibáztak a városházán, s közölte: többet nem adnak a partnereknek ekkora előleget. Állítólagos személyi konzekvenciáról is beszélt. Korábban azt is kijelentette, neheztel a kollégáira, miután nem voltak a kontraktusban megfelelő garanciák és biztosítékok, hogy a város be tudjon avatkozni.

Április 6-i Facebook-élőjében így fogalmazott: „nyilván a városházán belül azt gondolom, hogy a felelősségeket már megállapítottuk, következményeket megtettük, de nyilván ettől még legközelebb is lehet olyan nálunk is, aki hibázik majd, és természetesen akkor megint csak felelősségeket fogunk megállapítani”. Az elmúlt közel egy esztendőben azonban nem árulta el, a kollégái közül kit és miért tart hibásnak, s kit és milyen módon vontak felelősségre a városházán.

Miután Hódmezővásárhelyet mintegy 75 millió forintos kár érhette a botrányos beruházás kapcsán, a Fidesz–KDNP frakciója és a városvezetés is feljelentést tett, a projekt körülményeit, minden részletre kiterjedően, most a nyomozók vizsgálják.

Időközben a 2016-ban alapított, budapesti Trigon Home Kft.-t felszámolási eljárás alá került, amit február 27-én rendelt el a Fővárosi Törvényszék.

Borítókép: Márki - Zay Páéter (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)