Portik megint bohócot próbált csinálni a bíróságból

Elnapolta a Fővárosi Ítélőtábla a Fenyő-gyilkosság keddre kitűzött határnapját, miután az ügy egyik vádlottja, Portik Tamás bejelentette, hogy megvált meghatalmazott védőjétől, Szikinger Istvántól, így pedig ügyvéd nélkül maradt. A másodfokú büntetőper tanácsvezető bírája, Rédei Géza végzésében azonban – mivel Portik nem maradhat jogi védelem nélkül – szintén Szikinger Istvánt jelölte ki, mint kirendelt védőt.

Ennek a bíróság szerint az az oka, hogy utóbbi ügyvéd ismeri az ügyet, tisztában van a kitűzött további határnapokkal és fel tudott készülni a perbeszédekre. Rédei Géza hozzátette azt is, hogy

Portik ezt a védőcserét már nem először játssza el, legutóbb tavaly ősszel történt meg, éppen amiatt csúszott idén áprilisra a másodfokú eljárás. A per így csütörtökön folytatódhat, hacsak nem jön közbe megint valami.

Portik mindezt nehezményezte, szerinte Szikinger nem kirendelhető. Portik Tamás azt is kifogásolta, hogy a büntetés-végrehajtás (bv.) egyik terméből, videóhívással csatlakozott a nyilvános üléshez. Mint mondta, ő szeretett volna a tárgyalóteremben lenni. Beszélt arról is, hogy az ügyhöz kapcsolódóan, „fenyegetés miatt” valamilyen nyomozás is folyamatban van, de erről nem mondott konkrétumot. Azt is kérte, hogy a csütörtöki határnapon a védője szintén mellette legyen majd a bv.-teremben, mert fontos bejelentenivalója van.

A Fenyő-gyilkosság

Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát 1998. február 11-én este fél hat után, saját Mercedesében gyilkolták meg a Margit utca 4. szám alatt, amikor megfogta a piros lámpa. A feltorlódott kocsisorban várakozó Mitsubishiből kiugrott egy férfi, aki az Agram 2000 típusú gépfegyveréből tizenkilenc lövést adott le Fenyő Jánosra. A lövedékekből négy találta el az áldozatot, így a médiavállalkozó azonnal meghalt. A merénylet után a tettes megszabadult géppisztolyától, sapkájától, kabátjától, kesztyűjétől, beszállt társai közelben lévő autójába, és elhajtottak a helyszínről.

A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost, s fordulat a Fenyő-ügyben azután következett, hogy 2011 februárjában magyar kérésre Szlovákiában letartoztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Rohácot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában.

A szlovák végrehajtóembert a bíróság végül 2017 májusában jogerősen is életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. Rohác bűntársát, a vád szerint sofőrként közreműködő Ladislav Trnkát bizonyítottság hiányában felmentették.

Gyárfás Tamás és ügyvédje. Fotó: Hatlaczki Balázs

Gyárfás ellen 2019 nyarán emeltek vádat felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt.

A Fenyő-ügyben Portikot is felelősségre vonták, az ellene indított eljárást egyesítették Gyárfás perével. A Nap TV volt tulajdonosa terhére azt rója a vádhatóság, hogy ő bujtotta fel az Energol-vezért (akit 1994 óta ismer) arra, hogy Roháccsal és bandájával ölesse meg legnagyobb üzleti riválisát, Fenyő Jánost.

Tavaly februárban Gyárfás Tamást bűnsegédként, előre kitervelten elkövetett emberölés miatt hét év fegyházbüntetésre, Portik Tamást pedig felbujtóként, előre kitervelten, nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberölés miatt életfogytiglani fegyházra ítélte nem jogerősen a bíróság.

Azért született Portik esetében ez a döntés, mert nála perújítást rendeltek el, és a Fenyő-ügyet egyben kezelték az Aranykéz utcai robbantás ügyével, amiben korábban szintén kimondták a férfi bűnösségét. Gyárfás legkorábban büntetésének négyötödének letöltése után, míg Portik húsz év múlva szabadulhat.

