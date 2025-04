Folytatja a kettős játszmát Magyar Péter főembere Ukrajna támogatásával kapcsolatban

Hamis cáfolat

Magyar Péter főembere szombaton a közösségi oldalán ingerült hangnemű bejegyzésben reagált cikkünkre, azt bizonygatva, hogy valótlanságot állítottunk, mert ők nem küldenének magyar katonákat a frontra. Ilyet azonban a Magyar Nemzet nem is írt le, a korábbi összeállításunkban pusztán Ruszin-Szendi fent említett mondatait idéztük, ami elég egyértelmű, arról szól, hogy szerinte Ukrajna EU- vagy NATO-tagsága esetén az észak-atlanti térség országai vezényelhetnének csapatokat Ukrajnába. A Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa tehát úgy nevezte lapunkat hazugnak, hogy valójában ő maga idézte hamisan a Magyar Nemzet írását.

A Tisza Párt honvédelmi felelősének tavaly decemberi mondatai lényegében azt jelentik, hogy ha Ukrajna tagja lenne az Európai Uniónak, akkor Magyar Péterék európai katonákat küldenének a frontra. Ez azért fontos tény, mert az unióban napirenden van Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása, maga az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen jelentette ki, hogy 2030 előtt létrejöhet az integráció.

Reaktiválná a kapcsolatait az ukrán vezérkarral

Ruszin-Szendi Romulusz a napokban egy lakossági fórumon is elszólta magát, amiről a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel csütörtökön adott közre egy felvételt. Itt Magyar Péter főembere a volt ukrán vezérkari főnökkel való kapcsolatáról beszélt. Az altábornagy úgy fogalmazott, hogy Ukrajnát illetően aktív kapcsolata nem is lehet.

– Ugye, akkor azonnal rám húzzák a bélyeget, hogy én hazaáruló vagyok, úgyhogy ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok. Lesznek telefonszámok. Sokszor elmondtam, hogy a volt ukrán vezérkarfőnökkel találkoztam, vezérkarfőnökként a legtöbbet. Kétszer volt nálam, én is voltam kint nála egyszer – fogalmazott, majd hozzátette:

Hát őt leváltották, de csak azért mondom, hogy persze, nagyon örülök, ezeket a telefonszámokat fel lehet éleszteni majd, amikor odakerülünk.

Deák Dániel úgy véli, ez egy beismerő vallomás. Az altábornagy ugyanis szerinte arra utalt, hogy ha a Tisza Párt esetleg megszerezné a hatalmat, ők is támogatnák Ukrajnának a fegyverszállítást és az Európai Unióba való felvételét.

Titkos ukrajnai látogatás

Visszatekintve az időben, az altábornagy már 2022-ben is bizonyította, hogy a hivatalos nyilatkozatai nem állnak összhangban a tetteivel.

– Hangsúlyozom: ez nem a mi háborúnk, nekünk ebből ki kell maradni! – parancsnokként ezt mondta az orosz–ukrán háborúról, ami egybecsengett az Orbán-kormány hivatalos álláspontjával.

Ugyanakkor 2022 nyarán Ruszin-Szendi titokban Ukrajnába látogatott, amiről csak a kijevi magyar nagykövetség adott hírt. Az eseményről az ukrán hadsereg vezérkarának oldalán tettek közzé képes beszámolót. A bejegyzés szövege szerint egy kisebb küldöttség érkezett Ukrajnába Ruszin-Szendi Romulusz vezetésével.

A magyar vezérkari főnök találkozott Valerij Zaluzsnyijjal, az ukrán hadsereg főparancsnokával is. Zaluzsnyij azt mondta: a látogatás annak jele, hogy Magyarország Ukrajnát támogatja az Oroszország elleni háborúban.

– Nagyra értékelem a szakmai, baráti kapcsolatot, amelyet magyar kollégámmal ápolok, és elégedett vagyok az államaink közötti katonai együttműködéssel – idézték az ukrán főparancsnokot a közleményben.

Magyar részről a Honvédelem.hu oldalon jelent meg később a beszámoló az ukrajnai látogatásról, amelyben többé-kevésbé ugyanazt írták le, amit az ukrán vezérkar is közölt. Hozzátették viszont azt is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy a látogatás végén elismerését fejezte ki az ukrán katonák feladatellátása kapcsán, akik a jelentős áldozatok ellenére is bátran, hősies helytállással védik országukat és annak lakosait.

Lapunk kérdéseket intézett a Tisza Párthoz annak érdekében, hogy tisztázzuk Ruszin-Szendi Romulusz álláspontját Ukrajna uniós csatlakozása és fegyveres támogatása témakörében. Amint választ kapunk, frissítjük a cikkünket.

