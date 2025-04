Újra szaporodni kezdett idehaza a fokozottan védett vadállat + videó

Hozzáfűzik, idén a vármegye északnyugati és délkeleti szegletében is sikerült kimutatni ezt a rejtőzködő életmódú ragadozót. A kihelyezett vadkamerákkal a Nyugat-Göcsejben és Nagykanizsa térségében is sikerült igazolni a fokozottan védett faj jelenlétét. A vadmacskák fő szaporodási időszaka, amelyet „pacsmagolásnak” nevezünk, tél végére, tavasz elejére esik, ezúttal több egyedet is sikerült azonosítani a vizsgált helyszíneken.