Elindult a Bölényroham, ágyúdörgéstől zeng a Bakony + fotók

Lynxek és Leopardok lepték el a hajmáskéri kiképzőbázist elkezdődött a Bölényroham gyakorlat – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Magyar Honvédség. Mint írták, az alakulatok a hagyományos harcászati elemek elsajátítása mellett a modern hadviselés kihívásaira, mint a drónok elleni védekezés, a kibervédelem, a geoinformáció, valamint a harctéri információkezelés is felkészülnek, összehangoltan lépnek fel.

Jelenet a Bölényroham gyakorlatról (Forrás: Honvédelem.hu)

Mint az a képeken és a cikk alján megtalálható videón is látható, a gyakorlaton a honvédség Leopard 2A7HU harckocsik uralták a terepet. Kategóriájukban nagy sebességgel és manőverezőképességgel rendelkeznek, és rendkívül megbízhatók, jelenleg ez az egyik legmodernebb, sorozatban gyártott harckocsi a világon.

A harckocsi igen magas fokon automatizált, szenzorok és számítógépek sokasága segíti a harcban, a megerősített és áttervezett páncélzat mellett a továbbfejlesztett, Rheinmetall gyártmányú harckocsiágyú a fő erőssége.

Egy Leopard 2A7HU a Bölényroham gyakorlaton (Forrás: Honvédelem.hu)

Az L55A1 típusjelű, 120 milliméter űrméretű főfegyver már ötezer méter távolságon is biztosítja az ellenséges célok leküzdését. A megnövelt kaliberű és csőnyomású ágyúnak nemcsak a hatékony lőtávja növekedett a korábbiakhoz képest, hanem a páncélátütő képessége is.

A harckocsinak van egy 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuskája, egy 12,7 milliméteres távvezérelt géppuskájaa, valamint 16 darab 76 milliméteres ködgránátvetője, amelyek repeszgránátok kilövésére is alkalmasak.

Kisebb, de legalább olyan halálos

Hiába voltak ott a Leopard harckocsik, nem csak övéké volt a főszerep: a Lynx KF42-es harcjárművek is tiszteletüket tették a gyakorlaton. Ezek fegyverzete is tekintélyt parancsoló: egy 30 milliméteres gépágyúval vannak felszerelve, ami alkalmas a kilövés közben programozható, előre meghatározott ponton felrobbanó repeszromboló lőszer használatára is.

A honvédség Lynx KF-41-es harcjárműve a Bölényroham gyakorlaton (Forrás: Honvédelem.hu)

Ez jelentősen növeli az alacsonyan repülő légi célok vagy a fedezék mögött megbújó élőerő elleni pusztítóképességet. A gépágyút egy 7,62 géppuska egészíti ki: a háromcsövű fegyver a NATO-ban szabványosított 7,62 milliméteres lőszerrel működik. A parancsnok pedig belülről, védett pozíciójából képes működtetni a tetőre szerelhető MSSA távirányítású toronyba szerelt közepes vagy nehézgéppuskát.