Dobrev Klára küldhette meg a selyemzsinórt Gyurcsánynak

A végső játszma

A DK februári tisztújító kongresszusa előtt a sajtóhírek többen is szembeszálltak Gyurcsánnyal, akit végül újra pártelnökké választottak. De ez is is jelezte, hogy a párton belül is megrendült Gyurcsány bázisa. Utolsó elkeseredett próbálkozásként Gyurcsány idén márciusban egy lakóautóval kéthetes országjárásra indult, hogy felrázza a baloldali választókat. Azonban az akció nem nevezhető sikeresnek, mivel a felmérések szerint a DK továbbra is a bejutási küszöbön táncol. Ebben a helyzetben érkezett a hír, hogy Gyurcsány lemond a pártelnökségről és visszavonul a közélettől.

Feltűnő, hogy a 2009-es és a 2025-ös lemondás előtti években is olyan kihívásokkal nézett szembe Gyurcsány, amikre nem tudott választ adni.

A miniszterelnöksége alatt az egyre rosszabb gazdasági helyzet és a világválság fogott ki rajta, míg most a Magyar Péter jelentette politikai kihívás, ami jelentős számú szavazót vitt a DK-tól a Tisza Párthoz. Beszédes, hogy a 2009-es tokaji tanácskozás után Dobrev Klára mondhatta ki az utolsó szót Gyurcsány távozásáról, most pedig ő volt az, aki bejelentette a pártelnök távozását a magyar közéletből. Mindez arra enged következtetni, hogy Dobrev Klára informális szerepe mindig is sokkal nagyobb volt a saját politikai közösségén belül az elmúlt húsz évben, mint ami a formális pozíciójából adódott volna. Minden bizonnyal Dobrev lesz a DK új elnöke, ám az előbbi feltételezésből kiindulva a személycserét leszámítva nem várható érdemi változás a DK eddigi politikájában.

Borítókép: Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc (Fotó: Mirkó István)