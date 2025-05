Ezt a drogot nem lehet betiltani Magyarországon

Magyarországon a kábítószerellenes törvények vasszigort hirdetnek. A kormány és a jogalkotók egyaránt világossá tették: zéró tolerancia van érvényben, ami alól nincs kivétel. Minden pszichoaktív szer, így az LSA is tilalom alá esik, vagyis aki ilyen anyagot előállít, birtokol vagy forgalmaz, az bűncselekményt követ el. Azonban mégis van valami, ami kibújik e szigor árnyékából: a kék hajnalka – ismertette a Drogkutató Intézet (DKI).

A kék hajnalka (Fotó: Wikipédia)

Mint írták, a kék hajnalka (Ipomoea tricolor) magjai természetes formában tartalmazzák az LSA-t (lizergsav-amid), egy erőteljes pszichoaktív vegyületet, amely szerkezetileg az LSD rokona, és módosítja a tudatállapotot. Az LSA hatásai között szerepelnek hallucinációk, érzékelési torzulások, valamint mély introspektív élmények, éppúgy, mint a klasszikus pszichedelikumoknál. A különbség annyi, hogy az LSA természetes forrásból, növényi magokból is elérhető, és itt jön képbe a kiskapu.

Szürke zónában a kék hajnalka

Jogilag ugyanis az LSA mint pszichoaktív anyag tiltott Magyarországon, az alaptörvényben való rögzítés egyértelművé tette, hogy az ilyen anyagokkal való bármilyen visszaélés bűncselekmény.

Az LSA tehát bekerült abba a jogi körbe, amelyben a legveszélyesebb tudatmódosító vegyületek helyet kaptak. A furcsa kivétel azonban maga a mag. A kék hajnalka magjai, amelyek tartalmazzák az LSA-t, dísznövényként legálisan árusíthatók.

Kertészetek, webáruházak, sőt nagyáruházak kínálatában is megtalálhatóak. A forgalmazók nem ajánlják emberi fogyasztásra, és gyakran fel is tüntetik, hogy a termék „nem alkalmas élelmezési célra”. A jogalkotó szempontjából ezzel meg is lett húzva a határ:

a növény legálisan forgalmazható, amíg nem történik meg az LSA tudatos kivonása vagy pszichoaktív céllal történő használata.

Ez a „szürke zóna” hosszú ideje létezik, és sokan tekintenek rá alternatívaként azok közül, akik pszichedelikus élményekre vágynak, de nem akarnak vagy nem mernek kapcsolatba kerülni az illegális drogpiactérrel. A magokból különböző módszerekkel nyerik ki az LSA-t, vagy nyersen fogyasztják őket, gyakran nem is sejtve, milyen egészségügyi kockázatokkal járhat ez. A magokat ugyanis vegyszerekkel kezelhetik, a hatóanyag mennyisége változó, a hatás pedig kiszámíthatatlan – mutatott rá a DKI.

Rendeltetésszerűen felhasználható, de mit jelent ez?

A szakmai szervezet úgy fogalmazott: a gyakorlatban azonban léteznek olyan biológiai és kereskedelmi kiskapuk, amelyeken keresztül az LSA-hoz hasonló szerek eljutnak a fogyasztókhoz. A rendszer nem tud mit kezdeni azzal, hogy egy teljesen hétköznapi dísznövény természetes módon tartalmaz egy tiltott pszichoaktív anyagot.

A szabályozás jelenleg csak akkor lép működésbe, ha a magot „nem rendeltetésszerűen” használják fel, de hogy mi számít rendeltetésszerűnek, az erősen képlékeny.

Ez a paradoxon különösen problematikus lehet az ifjúságvédelmi és közegészségügyi szempontokból. A kormány épp a fiatalokat kívánja megóvni az új pszichoaktív szerek veszélyeitől, mégis, az interneten tucatnyi fórum kínál útmutatót arra, hogyan lehet a kék hajnalka magjaiból „élményt” nyerni.

A megoldás a pontosabb szabályozásban rejlik

A megoldás a célzott tájékoztatás lehet. Ahelyett, hogy a jogalkotó betiltaná a növény kereskedelmét, egy alternatív megközelítést kellene alkalmazni. Olyan megelőző, figyelemfelkeltő és tájékoztató kampányokra van szükség, amelyek közérthetően ismertetik a fogyasztás potenciális veszélyeit. Megértetik az emberekkel, hogy a mag nem alkalmas emberi fogyasztásra semmilyen formában, és hogy milyen káros következményei lehetnek a hatóanyagának.

Ezek mellett indokolt lenne, hogy a szabályozás pontosabban határozza meg azokat az eseteket, amikor az ilyen magok forgalmazása pszichoaktív cél gyanúját kelti.

Például, ha a kereskedő nem csak virágmagként, hanem egyértelmű utalásokkal, alternatív felhasználásra kínálja, akkor az már jogilag is szankcionálható lenne.

Így a jogalkotó a valódi visszaéléseket szoríthatja vissza, anélkül, hogy, egy növényt betiltana – mutatott rá a DKI.