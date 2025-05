Találtunk egy okot, amiért mindenki örülhet a hűvös tavasznak

A tavaszi időjárás idén eddig kedvezőtlen volt a szúnyogok számára: az alacsony hőmérséklet lassítja a vérszívók fejlődését, amihez általában két-három hét szükséges – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Bár az elmúlt napok esőzései miatt sokfelé kialakultak kisebb vizes élőhelyek, a kifejlett csípőszúnyogok tömeges megjelenése még várat magára.

A szakértők jelenleg folyamatosan figyelik a lárvák jelenlétét, és ennek alapján a következő napokban földi biológiai lárvagyérítésre kerül sor a Csepel-sziget térségében. A bevetésre kerülő készítményt közvetlenül a vízbe juttatják, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. A hatóanyag szelektív módon fejti ki hatását: kizárólag a csípőszúnyogok lárvái pusztulnak el, más vízi rovarokra nincs hatása.

A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a szúnyogok gyakran vízzel teli kerti tárgyakba, például madáritatókba, virágalátétekbe és játékokba rakják le tojásaikat. Mivel a házikertekben nem végezhető központi gyérítés, a lakosság maga is tehet a szúnyogok visszaszorításáért: ha rendszeresen kiürítjük az ilyen edényeket, megelőzhetjük a lárvák kifejlődését, ezáltal a nyári szúnyoginváziót is.