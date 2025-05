Vállalkozásfejlesztés: a kormány támogatja a kkv-k méretnövekedését, exporttevékenységét

A kormány célja, hogy egyre több magyarországi cég kapcsolódjon be az exporttevékenységbe, ezért támogatja a vállalatok méretugrását a Demján Sándor-programon keresztül – mondta Lukács Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Minisztérium vállalkozások védelméért felelős helyettes államtitkára a Figyelő szervezésében megrendezett, Kicsik, közepesek, erősek című kkv-konferencián.

Lukács Zsuzsanna helyettes államtitkár elmondta, a vállalkozások, kkv-szektor méretugrása elkerülhetetlen Fotó: Világgazdaság

A Világgazdaság helyszíni tudósítása szerint a helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy olyan programokat kell indítani, amelyek elősegítik a vállalatok méretugrását, fejlődését, hogy aztán a nem megfelelően működő cégek is elérjenek egy olyan pontra, ahol ők is be tudnak csatlakozni az exporttevékenységbe.

Nyolcszázkilencvenezer vállalkozás van Magyarországon, amely jelenleg legalább egy főt foglalkoztat, ugyanakkor mindössze negyvenezer olyan cég van, amely tíz fő feletti foglalkoztatottal rendelkezik. Így szűk az a kör, amelyet a hitelprogramok és a kormányzati uniós támogatások érdemben el tudnak érni.

Jelezte Lukács Zsuzsanna azt is, ahogy növekszik a méretkategória, úgy növekszik a termelékenység, ezzel szemben a tíz fő alatti cégek termelékenysége a nagyvállalatok termelékenységének mindössze negyven százaléka. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a középvállalatoknál növekszik az exportbevétel, ezért érdemes őket szemmel tartani és segíteni. Álláspontja szerint a vállalatok gazdasági hangulata nagyon vegyes, a cégek fele ítéli meg kedvezően a gazdasági helyzetet, de azért vannak, akik stabilan látják a jövőt. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy a vállalatok akarnak-e beruházni – foglalta össze a Világgazdaság.

Lukács Zsuzsanna a magyar gazdaságpolitika hat pillérét nevezte meg: