De azt is felháborítónak nevezte, hogy Dobrev Klára és a Tisza Párt is az ukrán érdekeket képviseli. Megjegyezte, hogy a Tisza Párt felmérésére – amely azt mutatta ki, hogy a magyarok hatvan százaléka támogatná az ukrán uniós csatlakozást – hivatkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

Nincsen meglepő abban, amit Dobrev Klára és a Tisza Párt csinál, mert Brüsszelben már megállapodtak a főnökeik Ukrajna támogatásáról és ezt hajtják végre itthon a bábfigurák. Ezzel szemben a kormánypártok kizárólag a magyar érdeket tartják szem előtt, ezért mondjuk azt, hogy mindenki vegyen részt a Voks 2025-ön és mondjunk nemet Ukrajna uniós tagságára

– tette hozzá.

Menczer Tamás bejelentette, hogy egyetért Magyar Péterrel, ugyanis ma azt mondta, hogy vannak történelmi pillanatok, amikor nem lehet félrenézni.

Amikor a Tisza Párt összejátszik az ukrán titkosszolgálattal és lejárató akciót indítanak Magyarország ellen, akkor nem lehet félrenézni. Amikor Ruszin-Szendi Romulusz »Dicsőség Ukrajnának!« felkiáltással vett részt a NATO-ülésein, akkor nem lehet félrenézni. Amikor a sajtóhírek szerint Ruszin-Szendi Romulusz egy letartóztatott ukrán kémmel, Holló Istvánnal tartott fent bizalmas kapcsolatot, akkor nem lehet félrenézni

– fogalmazott.

A kommunikációs igazgató azt üzente Magyar Péternek és Ruszin-Szendi Romulusznak, hogy nem fognak félrenézni és Magyarországot meg fogják védeni.