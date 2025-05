Polt Péter bemutatta utódját a Parlamentben, Európa legfőbb ügyészei előtt

Jelezte, hogy a felgyorsult világ és a technológia fejlődése a bűnözés tendenciáit is meghatározzák és a igazságügyi hatóságokat is új nézőpontok kialakítására sarkallja. Szerinte jogalkalmazóként nincs könnyű dolguk, ha a gyors változásokra fel szeretnének készülni, azt a célt kitűzve, hogy azokra érdemben reagáljanak.

Fórum a párbeszédhez

A globalizált világ kihívásaival szembe állította, hogy az egyes országok hatóságai között az együtt cselekvés is egyre természetesebbé válik. Ez a pozitív tendencia különösen igaz a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás területén. Ez annak is köszönhető, hogy az egyes országok szakemberei egyre inkább igénylik a közös gondolkodásnak alkalmat adó szakmai fórumokat. A legfőbb ügyész véleménye szerint a szakmai párbeszéd elkerülhetetlenné válik, ha az alkotmányos feladataikat eredményesen szeretnék elvégezni. Ilyen fórumnak nevezte a Nadal-hálózatot, amely biztosítja a szakmai párbeszédet a legfőbb ügyészeknek.

Polt Péter büszke rá, hogy Magyarország már 2012-ben is vendégül látta a hálózat tagjait.

Akkor a gazdasági válság jelentette kihívások voltak a konferencia fő témái, míg most az online bűncselekmények kerülnek a fókuszba. Ez jelenti az egyik legnagyobb kihívást a tagállamok számára. A folyamatosan változó elkövetési módok és a földrajzi helyhez kötöttség teljes hiánya szükségessé teszi a tapasztalatcserét. De szó esik az igazságszolgáltatás digitális átállásáról, az online képzések jelentőségéről is. A legfőbb ügyész elmondása szerint a digitalizáció eredményei gyorsítani és egyszerűsíteni tudják majd a munkafolyamatokat. A konferencián a környezeti bűncselekményekről is szó esik, amik szintén egyre inkább nemzetközivé válnak, így az együttműködés ezekben az ügyekben is elkerülhetetlen. Polt Péter, aki a legfőbb ügyész hálózat elnöki tisztségét is betölti, emlékeztetett, hogy az Országgyűlés alkotmánybírónak választotta, majd bemutatta az utódját, Nagy Gábor Bálintot, a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető ügyészét, akit Sulyok Tamás köztársasági elnök a legfőbb ügyészi posztra jelölt.