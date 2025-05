Sulyok Tamás: A tudományos szabadság alapérték

A tudományos akadémia megalapításakor Széchenyi István a teljes nemzet ügyét karolta fel – idézte fel Sulyok Tamás köztársasági elnök ünnepi beszédében.

Széchenyinek köszönhetjük, hogy a tudományos szabadság alapérték lett

– emlékeztetett az államfő. Az elmúlt két évszázadban az akadémiának köszönhetően sorra születtek a magyar találmányok, amelyek bizonyítják a nemzet kiválóságát – értékelt Sulyok Tamás, aki szerint a mai ünnep és a teljes jubileumi év a magyar tudományos közösség sikereiről, teremtő készségéről szól.

Hankó Balázs miniszter, Sulyok Tamás köztársasági elnök és Freund Tamás akadémiai elnök (Fotó: Csudai Sándor)

Minden okunk megvan rá, hogy bízzunk a magyar tudomány jövőjében

– emelte ki Sulyok Tamás.

A jubileumi közgyűlésen az MTA elnöke, Freund Tamás kiemelte: csaknem egy évtizede készülnek az akadémia megalapításának 200. évfordulójára.

A rendszerváltás után az akadémia visszavette az intézményi szabadságát, és az elmúlt évtizedekben komoly eredményeket ért el – jelentette ki az akadémiai elnök, majd rámutatott: számos program olyan fontosnak bizonyult, hogy végül leváltak a Magyar Tudományos Akadémiáról. Példaként az elnök az akadémia kutatóhálózatát hozta fel, amely mára az intézménytől teljesen különállóan működik.

Az akadémia egyedülálló érték, amelynek megőrzésére jó esély van – jelentette ki az akadémia elnöke. Freund Tamás közölte: komoly kapcsolatokat ápolnak a kormányzattal, ugyanakkor a felsőoktatás és a kutatási rendszer átalakításában nem jut érdemi szerep a Magyar Tudományos Akadémiának.

Az akadémia nem önmagáért és tagjaiért van, hanem azért a közösségért, amely létrehozta

– mutatott rá Freund Tamás.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelő miniszter szerint az a kérdés: a nemzet szolgálatának kell-e lennie a Magyar Tudományos Akadémia legfőbb ügyének. A politikus hangsúlyozta: tiszteletet érdemelnek, akik a magyar nyelv és kultúra felemeléséért dolgoztak, dolgoznak.

A világ és benne Magyarország is rosszabb hely lenne a magyar tudomány és az akadémia nélkül

– hangoztatta a tárcavezető, és köszönetet mondott az akadémia tagságának. Hankó Balázs leszögezte: az akadémia autonóm és szuverén, tudományos kérdésekben való döntéseit szabadon hozza, abba senkinek sincs joga beleszólni.

Megújul az akadémiai kutatóhálózat (Fotó: Csudai Sándor)

Ahogy mindig is voltak és vannak hőseink, sajnos mindig voltak és vannak ezen törekvéseket ellehetetleníteni próbálók is. Napjainkban az autonómiára hivatkozva új hatalmak jogtalanul fosztanak meg kutatókat, kutatóműhelyeket a tudomány szabad művelésétől – emlékeztetett a tárcavezető. Hozzátette: nincs a tudománynak olyan területe, amelyet a magyar tudósok és innovátorok ne emeltek volna a legmagasabb szintre. Beszélt arról is, hogy

az MTA tagságának támogatásával közösen 2027-ig megduplázzák a kutatóhálózat finanszírozását.

A tavaly év végén a Magyar Kutatási Hálózat javaslatára az országgyűlés által elfogadott HUN-REN törvény ennek a versenyképes működésnek az alapjait jelenti. Arról is megállapodtunk a kutatóhálózattal, hogy a kutatóintézetek által használt ingatlanok ügyét is közösen és megnyugtatóan tudjuk rendezni – mondta Hankó Balázs. A HUN-REN kutatási hálózat megújulása érdekében a kormány 18 milliárd forint extra forrást biztosít a kutatók béremelésére.