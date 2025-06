A főváros csődben, de Mártha Imre magánbiznisze szerencsére rekordot döntött

Több mint tízszeresére növekedett egy év alatt az az összeg, amelyet a Mártha Imre tulajdonában álló Lázár Houses Kft. a befektetett pénzügyi eszközökre szánt.

A főváros csődközelben, Mártha Imre magánbiznisze hasít

A Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatójának cége a 2024-es pénzügyi beszámoló tanúsága szerint ezen a soron 23,95 millió forintot könyvelt, míg egy évvel korábban még csak 2,5 milliót.

A 21,35 millió forint tartós kölcsön formájában jelent meg, amelyet a társaság egy részesedési viszonyban álló másik vállalkozásnak adott.

Az értékesítés nettó árbevétele 98,3 millió forint volt, ami több mint 13 százalékos növekedést jelent az előző évi 86,7 millió forinthoz képest. Ez a bővülés amellett következett be, hogy a tárgyi eszközök – főként az ingatlanok és a gépek – értéke csökkent, részben az elszámolt értékcsökkenés következtében. A társaság pénzügyi likviditása is jelentősen javult: a pénzeszközök több mint duplájára, 55,2 millió forintra emelkedtek, így a likviditási ráta 4,62-ről 12,92-re nőtt.

A beszámoló alapján a társaság adózott eredménye 58 millió forint volt, amelyből 23,5 millió forint osztalékot vett fel Mártha Imre.

Az összeg szinte megegyezik az előző évi osztalékkal.

Korábban a vállalkozással kapcsolatban felmerült, hogy kamucégről lehet szó. A gyanúról a Metropol beszámolója alapján a Magyar Nemzet írt terjedelmesebb cikket 2022-ben.

Emlékezetes, hogy akkoriban a BKM vezetője luxusnyaralásai és zavaros ingatlanügyei miatt került a sajtó figyelmébe.

Becslések szerint a legalább ötvenmilliárdos ingatlanvagyonát éppen a közvetlen családtagjaiból álló Lázár Houses Kft.-ben rejtette el, amelynek tulajdonában legalább harminc nagy értékű ingatlan áll.

Hozzátehetjük, hogy a papíron ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cégnek nem volt (és most sincsen) az interneten elérhető referenciája, és a 2022-ben funkció nélküli honlapjuk mára el is tűnt, ami továbbra is alátámasztja azt a gyanút, hogy egy, a sokmilliárdos ingatlanvagyon elrejtésére szolgáló díszletcégről van szó.