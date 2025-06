Orbán Viktor: Egy birodalmat már meglékeltünk, most jön a második

Akkor és most. Harminchat éve történelmet írtunk a Hősök terén: hazaküldtük a ruszkikat – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor kormányfő nevét 1989. június 16-án, Nagy Imre újratemetésén ismerte meg az ország. Fotó: MTI/Tóth István Csaba

A kormányfő tájékoztatott: most visszamentek a tett helyszínére Deutsch Tamással és Rockenbauer Zoltánnal. Mint írta: aki most fiatal, talán el sem tudja képzelni, milyen volt a rendszerváltás előtt az élet.

Mi az a cenzúra? Ha kiposztolsz valamit, ami odafönt nem tetszik, és másnap érted jönnek és elvisznek. Mert véleményed volt. Akkor nagy bátorság kellett ahhoz, hogy szabaddá váljunk. És bátorság kell most is, hogy megőrizzük a szabadságunkat

– írta. Mint kifejtette, az oroszokat hazaküldtük. – Egy birodalmat már meglékeltünk. Most jön a második – már ha Brüsszel birodalomnak képzeli magát. Csak szólunk: mi, magyarok nem szoktuk bedobni a törülközőt. Sem akkor, sem most – fogalmazott.

Fiatalon beírta magát Orbán Viktor a történelemkönyvekbe

Mint korában beszámoltunk róla, Orbán Viktor legendás beszédének évfordulója van ma. A kormányfő 36 évvel ezelőtt Nagy Imre újratemetésén, amivel már akkor beírta magát a történelemkönyvekbe és amikor mindenki számára világossá vált, végre vége a kommunizmusnak!

Orbán Viktor beszéde a rendszerváltoztatás szimbólumává vált, és azóta is meghatározza politikai pályáját.

A történelmi esemény évfordulójára készülve Orbán Viktor miniszterelnök egyébként egy személyes hangvételű visszaemlékező videót is megosztott meg közösségi oldalán. A videó előzetesében Orbán Viktor Deutsch Tamással járja be a Hősök terét, felidézve az 1989. június 16-i eseményeket. A hangulat egyszerre emelkedett és személyes: a közösen átélt pillanatokról, a történelmi fordulatról, de a magánélet fontos állomásáról is szó esik.

Ekkor lehetett tudni, hogy a rendszernek vége van, ezen a napon dőlt meg a kommunista rendszer Magyarországon

– emlékezett vissza a miniszterelnök, aki a legendás beszéd elmondása után a Déli pályaudvarról indult útnak Agárdra, hogy találkozzon feleségével és újszülött gyermekével. A teljes visszaemlékező videó ma jelenik meg a kormányfő hivatalos Facebook-oldalán.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Facebook)