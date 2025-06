Orbán Viktor: A határ a csillagos ég, Kapu Tibornak is, Magyarországnak is!

„Mióta követtük Árpád vezért egy új hazába, feszegetjük a határainkat, tágítjuk a lehetőségeinket. Keleten-nyugaton, régi és új világokban. Újabb és újabb teljesítményekkel rácáfolunk kétkedőinkre, és bizonyítjuk újra, mire is képes a magyar. Most éppen űrutazásra. A határ a csillagos ég – Kapu Tibornak is, Magyarországnak is. Együtt a csillagokba – és tovább!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Mint arról lapunk is beszámolt, magyar idő szerint június 26-án, délután 12.30 körül sikeresen dokkolt a SpaceX Dragon Grace űrhajója a Nemzetközi Űrállomás űr felé néző portjához. A művelet automatikusan zajlott, de ha szükség lett volna rá, az amerikai parancsnok és az indiai pilóta manuálisan is be tudott volna avatkozni.

A Dragon a fellövést követően alig kilenc perc alatt állt pályára, 46 perc múlva egy gyorsítással tíz kilométerre közelítette meg az ISS-t. A szabályos keringéshez a Föld túloldalán újabb manőverre volt szükség.

A dokkolás után nyomáskiegyenlítés, rendszerellenőrzés következett, Kapu Tibor és társai csak az összes biztonsági ellenőrzés után léphettek be az állomásra.

A fedélzeten eltöltött két hét során Kapu Tibor csaknem harminc tudományos kísérletben vesz részt, amelyek az orvostudomány, az anyagtudomány, a sugárzáskutatás, az élettan és az agrártechnológia területére terjednek ki. A magyar Hunor program saját kutatásai mellett a nemzetközi Ax–4 misszió keretében 31 ország csaknem hatvan kísérlete zajlik majd az ISS-en.