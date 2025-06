Megszólalt egy akadémikus: reformra szorul a Magyar Tudományos Akadémia

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége eddig hivatalosan nem reagált azokra a belső kritikákra, amelyek az intézmény megújításának szükségességét hangsúlyozzák. A közelmúltban ugyanakkor több olyan javaslat is felmerült, amely a fiatal kutatók bevonását, a teljesítményalapú támogatási rendszer megerősítését és a nemzetközi szintű kiválasztási kritériumok bevezetését célozza. A kérdés tehát napirenden van, és forrá­saink szerint az MTA több befolyásos tagja is támogatná a mélyreható átalakítást – még ha hivatalosan nem is nyilatkoznak erről.

Az átvilágítással kapcsolatos hangok azok után erősödtek meg az Akadémián belül, hogy kiderült, mesterséges intelligenciával íratta meg az alaptörvény nemekről szóló pontjának kritikáját az Akadémia biológiai tudományok osztálya.

Megdöbbentő levelezés szivárgott ki lapunkhoz a Magyar Tudományos Akadémia belső köreiből. A Magyar Nemzethez eljutott, „Észbontó hülyeség az alkotmányban. Csak férfi és nő van” tárgyú levelezés bemutatja, miként készült el a VIII. biológiai tudományok osztályának állásfoglalása, amellyel a magyar alaptörvényt támadták.

A kiszivárgott levelezést Szathmáry Eörs, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kezdte, aki az írta: „A gránitszilárdságú alaptörvénybe sikerült beépíteni valamit, ami egész másból van. Nyilván színtiszta baromságról van szó, és meglátásom szerint ebben az ügyben meg kell szólalnunk.”